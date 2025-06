La Chine dit soutenir l'Iran dans l'obtention d'un «véritable cessez-le-feu»

La Chine espère que l'Iran parvienne à un «véritable cessez-le-feu» avec Israël, a indiqué mardi le chef de la diplomatie chinoise lors d'un appel téléphonique avec son homologue iranien.

Le pays de Xi Jinping dit soutenir l'Iran pour préserver la paix sur son territoire. Photo: Getty Images

«La Chine soutient les efforts de l'Iran pour préserver sa souveraineté et sa sécurité et, sur cette base, parvenir à un véritable cessez-le-feu, permettre à la population de reprendre une vie normale et favoriser un apaisement de la situation au Moyen-Orient dans les meilleurs délais», a indiqué Wang Yi à son homologue iranien Abbas Araghchi, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.

Source: AFP