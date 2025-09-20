DE
Accusée d'aggraver les tensions
Moscou dénonce le feu vert de l'ONU au rétablissement des sanctions pour l'Iran

La Russie a dénoncé samedi la décision de l’ONU de rétablir les sanctions contre l’Iran, jugeant « provocateurs et illégaux » les agissements de Paris, Londres et Berlin.
La Russie a dénoncé samedi le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a donné son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran. Elle a critiqué «le caractère provocateur et illégal» des actes de Paris, Londres et Berlin qui demandent à Téhéran des engagements sur son programme nucléaire.

«Ces actions n'ont rien à voir avec la diplomatie et ne font qu'aggraver les tensions autour du programme nucléaire iranien», a déclaré dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères de la Russie, soutien de l'Iran.

La décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU reste toutefois réversible en cas d'accord d'ici la fin de la semaine prochaine.

Les Etats-Unis se retirent du traité, L'Iran s'enrichit en Uranium

En 2015, France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Russie et Chine avaient conclu avec l'Iran un accord prévoyant un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée des sanctions. Accord entériné par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui expire mi-octobre. Les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de se retirer du traité et rétabli leurs propres sanctions.

A lire aussi
Un émissaire iranien va rencontrer le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Malgré une coopération gelée
Un émissaire iranien va rencontrer le patron de l'AIEA
Téhéran dénonce l'attitude «illégale» et «biaisée» des Européens
Nucléaire iranien
Téhéran dénonce l'attitude «illégale» et «biaisée» des Européens

L'Iran s'était ensuite affranchi de certains engagements, notamment sur l'enrichissement d'uranium. Et les pays occidentaux le soupçonnent de vouloir se doter de l'arme atomique. Téhéran, soutenu par Moscou, dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Après des négociations et de multiples mises en garde, Paris, Londres et Berlin ont déclenché fin août le «snapback», mécanisme qui permet de rétablir les sanctions dans un délai de 30 jours.

