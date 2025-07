Nouvel échange téléphonique entre Macron et le président iranien

Photo: AFP

Le président français Emmanuel Macron a de nouveau échangé par téléphone dimanche avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian pour lui demander de libérer les deux Français détenus par Téhéran et de revenir à la table des négociations sur le nucléaire.

«Nouvel échange téléphonique avec le Président iranien Massoud Pezeshkian aujourd'hui», a écrit sur le réseau social X le président français, en demandant de nouveau la libération des Français Cécile Kohler et Jacques Paris, la «protection (des) ressortissants et (des) emprises» françaises dans le pays «qui ne doivent faire l'objet d'aucune menace», et le «respect du cessez-le-feu pour contribuer à la restauration de la paix dans la région».

Cinq jours après un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, le chef de l'Etat a aussi invité Massoud Pezeshkian à revenir à la table des négociations «pour régler les questions des activités balistiques et nucléaires», et réclamé le «maintien du cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires» ainsi que la «reprise du travail de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique, ndlr) dans les meilleurs délais en Iran afin d'assurer toute la transparence nécessaire».