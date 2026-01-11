L'Iran exhorte sa population à «marcher» contre les «terroristes urbains»

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté dimanche la population à participer lundi à une «marche de résistance nationale» avec des rassemblements dans tout le pays pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains».

Le gouvernement iranien a par ailleurs décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs» de la «résistance», notamment les membres des forces de sécurité tués lors des manifestations, et appelé à des rassemblements en soutien à la République islamique lundi, a annoncé la télévision d'État.

Le gouvernement a décrit la lutte contre ce qu'il appelle des «émeutes» comme une «bataille de résistance nationale iranienne contre l'Amérique et le régime sioniste (Israël NDLR)».