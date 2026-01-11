DE
Le régime hausse le ton
L'Iran exhorte sa population à «marcher» contre les «terroristes urbains»

Les manifestations se poursuivent en Iran, où la répression sévit. Selon une ONG, plus de 200 morts sont d'ores et déjà à déplorer. Notre suivi des événements.
Publié: il y a 5 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Raquel Alonso. Leo Vonlanthen, AFP
il y a 9 minutes

L'Iran exhorte sa population à «marcher» contre les «terroristes urbains»

Le président Massoud Pezeshkian a exhorté dimanche la population à participer lundi à une «marche de résistance nationale» avec des rassemblements dans tout le pays pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains».

Le gouvernement iranien a par ailleurs décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs» de la «résistance», notamment les membres des forces de sécurité tués lors des manifestations, et appelé à des rassemblements en soutien à la République islamique lundi, a annoncé la télévision d'État.

Le gouvernement a décrit la lutte contre ce qu'il appelle des «émeutes» comme une «bataille de résistance nationale iranienne contre l'Amérique et le régime sioniste (Israël NDLR)».

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
il y a 54 minutes

Antonio Guterres appelle les autorités iraniennes «à la plus grande retenue»

Photo: keystone-sda.ch

«Tous les Iraniens doivent pouvoir exprimer leurs doléances de manière pacifique et sans crainte. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, tels qu'inscrits dans le droit international, doivent être pleinement respectés et protégés», selon un texte transmis par son porte-parole.

Antonio Guterres appelle en outre les autorités «à prendre des mesures permettant l'accès à l'information dans le pays, notamment en rétablissant les communications».

Source: AFP

20:06 heures

Plus de 2000 manifestants ont défilé à Paris

Plus de deux mille personnes ont défilé dimanche à Paris à l'appel des partisans du fils de l'ancien chah d'Iran, pour soutenir le mouvement de contestation en cours en Iran.

Photo: AFP

«En Iran, les gens se sont soulevés dans les rues et nous, Iraniens hors d'Iran, on est là pour montrer qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls», a expliqué à l'AFP Arya, étudiant iranien de 20 ans, en France depuis janvier 2023.

«Cette fois-ci, c'est peut-être différent. Nous sommes plus nombreux dans les rues (...) On attend maintenant ce que notre prince nous dira de faire», a poursuivi le jeune homme, en référence au fils de l'ancien chah et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi.

Source: AFP

19:53 heures

Des milliers de personnes manifestent à Londres

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Londres pour soutenir la contestation en cours contre le pouvoir en Iran, lors de différents rassemblements devant l'ambassade iranienne et Downing Street.

Des manifestations avaient déjà lieu le 3 janvier.
Photo: keystone-sda.ch

«Nous voulons la révolution, changer le régime», témoigne auprès de l'AFP Afsi, 38 ans, vivant à Londres depuis sept ans, et qui n'a pas de nouvelle de ses proches en Iran avec la coupure d'internet qui dure depuis plus de 60 heures dans le pays.

Source: AFP

19:27 heures

Le fils du Chah déchu exhorte à se préparer à prendre les centres

Le fils de l'ancien chah de l'Iran a appelé les Iraniens à «se préparer à prendre» les centres-villes alors que de nouvelles manifestations ont secoué dans la nuit les grandes villes en Iran, coupé du monde par un blocage d'internet, dans une mobilisation inédite depuis trois ans malgré les menaces de répression du pouvoir.

Photo: AFP

Le fils de l'ancien chah, renversé en 1979, et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi a exhorté les manifestants "à descendre tous dans la rue» samedi et dimanche en fin de journée, «afin d'occuper l'espace public».

«Les Etats-Unis soutiennent le courageux peuple iranien», a écrit samedi sur X le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que des ONG ont signalé des dizaines de morts depuis le début du mouvement fin décembre.

Source: AFP

Fin du Live
