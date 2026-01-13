Le bilan s'alourdit en Iran: au moins 3428 manifestants tués

Trump menace d'agir «de manière très forte» si l'Iran exécute des manifestants

Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient «de manière très forte» si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher un «prétexte» en vue d'une intervention militaire.

Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi. «Plus de 10'600 manifestants ont été arrêtés (...) Erfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution a été programmée pour le 14 janvier, est l'un d'eux», a dit le Département d'Etat dans un message en farsi sur X.

Amnesty international a demandé à l'Iran de «surseoir immédiatement à toutes les exécutions, y compris celle d'Erfan Soltani». «Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille», a prévenu le président américain, interrogé mardi soir par un journaliste de la chaîne CBS.

La mission iranienne à l'ONU a accusé les Etats-Unis de chercher à renverser le régime par la force, «des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire».

Source: AFP