Le bilan s'alourdit en Iran: au moins 3428 manifestants tués
Au moins 3428 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mercredi l'ONG Iran Human Rights (IHR), qui a également fait état de plus de 10'000 arrestations.
La forte hausse par rapport au bilan précédent s'explique par «de nouvelles informations reçues de sources au sein des ministères iraniens de la Santé et de l'Education», précise cette organisation basée en Norvège. «Ce chiffre est un minimum absolu», avertit IHR, qui indique avoir reçu «de nouveaux rapports et témoignages montrant davantage encore l'ampleur de la violence».
Source: AFP
Les exécutions de manifestants sur le point de débuter en Iran, Amnesty craint le pire
Le chef du pouvoir judiciaire en Iran a promis des procès «rapides» pour les suspects arrêtés lors des manifestations, qualifiées d'«émeutes» par les autorités, a rapporté la télévision d'Etat mercredi.
«Si quelqu'un a mis le feu à une personne, l'a décapitée avant de brûler son corps, nous devons faire notre travail rapidement», a déclaré Gholamhossein Mohseni Ejeï lors d'une visite d'une prison où sont détenues des personnes arrêtées pendant les manifestations.
Les groupes de défense des droits humains parlent de milliers d'arrestations depuis le début du mouvement le 28 décembre et craignent un large usage de la peine de mort. Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi.
Source: AFP
Trump menace d'agir «de manière très forte» si l'Iran exécute des manifestants
Donald Trump a assuré que les Etats-Unis agiraient «de manière très forte» si les autorités iraniennes commençaient à exécuter des personnes arrêtées lors des manifestations qui secouent le pays depuis fin décembre, Téhéran accusant de son côté Washington à chercher un «prétexte» en vue d'une intervention militaire.
Selon la diplomatie américaine, une première exécution est prévue dès mercredi. «Plus de 10'600 manifestants ont été arrêtés (...) Erfan Soltani, 26 ans, dont l'exécution a été programmée pour le 14 janvier, est l'un d'eux», a dit le Département d'Etat dans un message en farsi sur X.
Amnesty international a demandé à l'Iran de «surseoir immédiatement à toutes les exécutions, y compris celle d'Erfan Soltani». «Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille», a prévenu le président américain, interrogé mardi soir par un journaliste de la chaîne CBS.
La mission iranienne à l'ONU a accusé les Etats-Unis de chercher à renverser le régime par la force, «des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire».
Source: AFP
L'Iran accuse les Etats-Unis de chercher un "prétexte" pour une intervention militaire
La mission iranienne à l'ONU a accusé mardi les Etats-Unis de chercher un «prétexte» pour intervenir militairement en Iran, secoué par un mouvement de contestation, après que Donald Trump a menacé d'agir «de manière très forte» contre Téhéran en cas d'exécutions de manifestants.
«Les fantasmes et la politique des Etats-Unis à l'égard de l'Iran sont fondés sur un changement de régime, avec des sanctions, des menaces, des troubles orchestrés et le chaos servant de modus operandi pour fabriquer un prétexte à une intervention militaire», a écrit la mission iranienne sur X, dans un message accompagné d'une lettre de protestation adressée aux dirigeants de l'ONU.
Source: AFP
Manifestations contre le régime iranien à Berne et Zurich
Des manifestations ont eu lieu mardi à Zurich et Berne pour protester contre le régime iranien. Plusieurs centaines de personnes ont participé à un rassemblement à Zurich, tandis qu'à Berne, la police est intervenue devant l'ambassade d'Iran.
A Zurich, elles étaient plusieurs centaines de personnes mardi soir sur l'Europaplatz, près de la gare centrale, a constaté un photographe de Keystone-ATS. La manifestation autorisée, organisée par Free Iran Switzerland, s'est déroulée dans le calme. Ce groupe milite pour la fin de la République islamique, indique son site web.
A Berne, la police a en revanche dû intervenir devant l'ambassade d'Iran, faisant usage de gaz lacrymogène dans l'après-midi. L'atmosphère était «tendue», a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué publié mardi soir.
Source: ATS
«Des milliers» de manifestants ont probablement été tués en Iran, selon une ONG
Au moins 734 manifestants ont été tués en Iran depuis le début du mouvement de contestation contre le pouvoir, a annoncé mardi l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, selon laquelle le nombre réel de morts pourrait s'élever à plusieurs milliers.
IHR «continue de recevoir des rapports faisant état de milliers de morts dans différentes villes et provinces d'Iran», précise l'organisation, après plus de deux semaines de manifestations.
Source: AFP
Le parquet iranien menace les «émeutiers» de poursuites passibles de la peine de mort
Le parquet iranien a annoncé mardi que certaines des personnes arrêtées lors des manifestations s'exposaient à des peines passibles de la peine de mort, sur fond d'inquiétudes sur l'intensification de la répression en Iran.
Le bureau des procureurs de Téhéran a déclaré qu'un nombre indéterminé de manifestants seraient poursuivis pour «moharebeh» (guerre contre Dieu, en persan), un des chefs d'accusation les plus graves en Iran et passible de la peine de mort, selon un communiqué cité par la télévision d'Etat. Ces «émeutiers» seront «bientôt présentés à la justice», selon la même source.
Des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées, selon des défenseurs des droits humains, dans la répression de ce vaste mouvement de contestation, l'un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Les médias d'Etat iraniens affirment de leur côté que des dizaines de membres des forces de sécurité sont morts aux mains des «émeutiers».
Source: AFP
«Continuez, l'aide est en route»: Trump encourage les manifestants iraniens
Donald Trump a encouragé mardi les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement jusqu'à renverser les autorités, en promettant sur son réseau Truth Social que «l'aide était en route», sans plus de précisions. «Patriotes iraniens, CONTINUEZ A MANIFESTER – PRENEZ LE CONTROLE DE VOS INSTITUTIONS!!!», a écrit le président américain, précisant qu'il avait «annulé toutes les réunions avec des responsables iraniens tant que les meurtres insensés de manifestants ne s'arrêtaient pas».
La veille, il avait annoncé frapper de 25% de droits de douane tout pays commerçant avec l'Iran. Le président américain a plusieurs fois menacé la République islamique de «frapper très fort» en cas de répression sanglante, mais n'est pas passé à l'acte.
Sa porte-parole, Karoline Leavitt, a déclaré lundi que «les frappes aériennes» étaient «l'une des très nombreuses options» possibles, tout en assurant que «la diplomatie (restait) la première option pour le président». Selon elle, une voie diplomatique reste ouverte avec l'Iran, le pouvoir adoptant un «ton très différent» lors de discussions privées avec l'émissaire américain, Steve Witkoff.
«Ce que vous entendez de la part du régime iranien est très différent des messages que l'administration (américaine) reçoit en privé, et je pense que le président veut examiner ces messages», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Ursula von der Leyen promet des sanctions «rapides» en Iran
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a promis mardi que de nouvelles sanctions contre Téhéran allaient être «rapidement» proposées aux 27, après un bilan «effroyable» des victimes de la répression des manifestations en Iran.
«De nouvelles sanctions visant les responsables de la répression seront rapidement proposées», a-t-elle indiqué sur le réseau social X.
Des responsables européens, dont des eurodéputés, ont appelé l'UE à renforcer la pression contre les autorités iraniennes, réclamant, entre autres, d'inscrire les Gardiens de la révolution iranienne dans la liste des organisations terroristes, en raison de son rôle dans la répression brutale des manifestations de ces derniers jours en Iran.
Source: AFP
Environ 2000 personnes tuées dans les manifestations, selon un responsable iranien
Environ 2000 personnes – dont des membres des forces de sécurité iraniennes – auraient été tuées lors des manifestations, a déclaré ce mardi un responsable iranien à Reuters.
Selon lui, ce sont «des terroristes» qui portent la responsabilité de toutes ces morts. Il n'a pas donné de détails sur l'identité des personnes décédées.
Source: Reuters
L'ONU demande des investigations après les violences en Iran
Le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk est «horrifié» par les violences grandissantes des forces de sécurité contre les manifestants en Iran.
Mardi à Genève, il a demandé des investigations conformes aux normes internationales et des poursuites contre les responsables. «Les Iraniens ont le droit de manifester pacifiquement», affirme l'Autrichien.
Selon des sources «crédibles», des centaines de personnes ont été tuées et des milliers blessées, ajoute un porte-parole. Le Haut-Commissariat dialogue avec les autorités mais il ne peut vérifier lui-même les chiffres, en l'absence d'un bureau dans le pays et en raison des coupures d'Internet.
Le Haut commissaire exige la fin des violences et de répression, de même que des restrictions à Internet. «La qualification des protestataires comme terroristes pour justifier la violence est inacceptable», a-t-il encore dit.
Source: AFP