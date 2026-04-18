Trump annonce que JD Vance n'ira pas négogocier, avant d'être démenti par... la Maison-Blanche

Le vice-président américain JD Vance ne conduira pas la délégation américaine pour négocier avec l'Iran lundi à Islamabad, a affirmé dimanche Donald Trump dans un entretien avec un journaliste de la chaîne ABC. Le président américain invoque des raisons de sécurité.

«Je viens juste de raccrocher avec le président Trump, il m'a dit que le vice-président Vance ne conduirait pas la délégation américaine à Islamabad, la capitale du Pakistan, a déclaré à l'antenne de ABC le journaliste Jonathan Karl. «Il a dit que c'était pour des raisons de sécurité», a précisé le journaliste.

Peu de temps après, la Maison-Blanche a affirmé que le vice-président se rendrait bel et bien à Islamad, contredisant ainsi son principal locataire. Le flou reste donc total quant à sa participation aux pourparlers.

JD Vance avait mené le week-end dernier la délégation américaine lors de premières négociations avec des responsables iraniens qui s'étaient soldées par un échec.

Source: AFP