Face aux menaces de Trump, l'Iran se dit «prêt pour la guerre»

Le fils de l'ancien chah appelle les forces de sécurité à «rejoindre le peuple»

Le fils de l'ancien chah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a appelé dimanche les forces de sécurité iranienne à «rejoindre le peuple», alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation.

«Les employés des institutions publiques, ainsi que les membres des forces armées et de sécurité, ont un choix à faire: se tenir aux côtés du peuple et devenir des alliés de la nation, ou bien se rendre complices des meurtriers du peuple – et porter la honte et la condamnation éternelles de la nation», a écrit Reza Pahlavi sur son compte X.

S'adressant aux ressortissants iraniens «hors d'Iran», il a souligné que «toutes les ambassades et tous les consulats iraniens appartiennent au peuple iranien», appelant à «les orner du drapeau national de l'Iran», faisant référence au drapeau utilisé par l'ancienne monarchie iranienne renversée par la révolution islamique de 1979, à la place de celui de la République islamique.

Samedi à Londres, des centaines de personnes avaient manifesté devant l'ambassade iranienne, et un homme était parvenu à grimper sur le balcon du bâtiment pour remplacer brièvement le drapeau de la République islamique par un drapeau de l'époque de la monarchie.

Source: AFP