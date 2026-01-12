Face aux menaces de Trump, l'Iran se dit «prêt pour la guerre»

L'Iran «ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparé pour la guerre»
L'Iran est tout à fait prêt à la guerre mais également à des négociations, a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, après des menaces de Donald Trump d'intervenir militairement pour secourir les manifestants.
«La République islamique d'Iran ne cherche pas la guerre, mais est tout à fait préparée pour la guerre», a déclaré le chef de la diplomatie lors d'une conférence des ambassadeurs étrangers à Téhéran diffusée par la télévision d'Etat. «Nous sommes également prêts à des négociations, mais ces négociations doivent être équitables, avec des droits égaux et fondées sur le respect mutuel», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée américaine étudie «des options très fortes» à propos de l'Iran
Donald Trump a déclaré dimanche que l'armée américaine étudiait des «options très fortes» concernant l'Iran, au moment où les craintes d'une répression meurtrière du mouvement de contestation dans le pays se renforcent.
«Nous examinons la question très sérieusement. L'armée examine la question, et nous étudions des options très fortes. Nous allons prendre une décision», a dit le président américain aux journalistes à bord de son avion Air Force One.
Source: AFP
L'Iran annonce l'ouverture d'un canal de communication avec l'émissaire américain
Un canal de communication est «ouvert» entre l'Iran et l'émissaire américain pour le Moyen-Orient malgré d'absence de relations diplomatiques entre les deux pays ennemis, a déclaré lundi le ministère iranien des Affaires étrangères.
«Ce canal de communication entre notre ministre des Affaires étrangères (ndlr: Abbas Araghchi) et l'émissaire spécial du président des Etats-Unis est ouvert», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baghaï, dans une déclaration retransmise par la télévision d'Etat, semblant faire référence à l'émissaire de Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff.
«Des messages sont échangés à chaque fois que c'est nécessaire», a-t-il dit, soulignant que les intérêts américains en Iran étaient représentés par l'ambassade de Suisse, en l'absence de relations diplomatiques entre Washington et Téhéran, rompues en 1980.
Source: AFP
Friedrich Merz condamne la violence de Téhéran contre le peuple iranien
Le chancelier allemand a «fermement condamné» lundi la violence exercée par les dirigeants iraniens contre leur propre peuple, la qualifiant de «signe de faiblesse», lors d'une conférence de presse en déplacement à Ahmedabad, dans le nord de l'Inde.
«J'appelle les dirigeants iraniens à protéger leur population au lieu de la menacer (...) Cette violence n'est pas un signe de force mais un signe de faiblesse. Elle doit cesser immédiatement», a dit Friedrich Merz, en visite de deux jours en Inde.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran «veut négocier» et qu'une réunion «est en cours de préparation»
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche que l'Iran, aux prises avec une vaste contestation, «veut négocier». Selon lui, une réunion est en préparation avec les dirigeants de la République islamique. Il n'a toutefois pas écarté des options militaires.
A bord de l'avion Air Force One, le président américain a estimé que Téhéran commençait à dépasser la ligne rouge qu'il avait fixée concernant les morts de protestataires lors de ce mouvement d'une ampleur inédite depuis trois ans, précisant que l'armée étudiait des «options très fortes».
L'ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, a déclaré dimanche avoir confirmé la mort d'au moins 192 manifestants, mais averti que le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus lourd, dénonçant un «massacre» et un «crime [...] majeur contre le peuple iranien». L'IHR a aussi estimé à plus de 2600 les manifestants arrêtés.
Source: AFP
Le fils de l'ancien chah appelle les forces de sécurité à «rejoindre le peuple»
Le fils de l'ancien chah d'Iran et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi, a appelé dimanche les forces de sécurité iranienne à «rejoindre le peuple», alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation.
«Les employés des institutions publiques, ainsi que les membres des forces armées et de sécurité, ont un choix à faire: se tenir aux côtés du peuple et devenir des alliés de la nation, ou bien se rendre complices des meurtriers du peuple – et porter la honte et la condamnation éternelles de la nation», a écrit Reza Pahlavi sur son compte X.
S'adressant aux ressortissants iraniens «hors d'Iran», il a souligné que «toutes les ambassades et tous les consulats iraniens appartiennent au peuple iranien», appelant à «les orner du drapeau national de l'Iran», faisant référence au drapeau utilisé par l'ancienne monarchie iranienne renversée par la révolution islamique de 1979, à la place de celui de la République islamique.
Samedi à Londres, des centaines de personnes avaient manifesté devant l'ambassade iranienne, et un homme était parvenu à grimper sur le balcon du bâtiment pour remplacer brièvement le drapeau de la République islamique par un drapeau de l'époque de la monarchie.
Source: AFP
Israël et l'Allemagne signent un accord de sécurité, l'Iran visé
Israël et l'Allemagne ont signé dimanche à Jérusalem un accord de coopération sécuritaire face notamment aux menaces que représentent l'Iran et ses alliés, selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.
Cette «déclaration ancre l'engagement profond de l'Allemagne en faveur de la sécurité de l'Etat d'Israël», selon le communiqué. L'accord, signé par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, et le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dénonce la menace régionale que représentent l'Iran et ses alliés, au premier rang desquels le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien et les Houthis du Yémen.
Selon le texte, «l'Iran et ses alliés (...) menacent non seulement Israël, mais aussi la stabilité régionale et la sécurité internationale». En raison de sa responsabilité historique dans la Shoah, l'Allemagne est devenue ces dernières décennies l'un des plus grands soutiens d'Israël.
Source: AFP
L'Iran exhorte sa population à «marcher» contre les «terroristes urbains»
Le président Massoud Pezeshkian a exhorté dimanche la population à participer lundi à une «marche de résistance nationale» avec des rassemblements dans tout le pays pour dénoncer les violences commises, selon lui, par des «criminels terroristes urbains».
Le gouvernement iranien a par ailleurs décrété trois jours de deuil national pour les «martyrs» de la «résistance», notamment les membres des forces de sécurité tués lors des manifestations, et appelé à des rassemblements en soutien à la République islamique lundi, a annoncé la télévision d'État.
Le gouvernement a décrit la lutte contre ce qu'il appelle des «émeutes» comme une «bataille de résistance nationale iranienne contre l'Amérique et le régime sioniste (Israël NDLR)».
Antonio Guterres appelle les autorités iraniennes «à la plus grande retenue»
«Tous les Iraniens doivent pouvoir exprimer leurs doléances de manière pacifique et sans crainte. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, tels qu'inscrits dans le droit international, doivent être pleinement respectés et protégés», selon un texte transmis par son porte-parole.
Antonio Guterres appelle en outre les autorités «à prendre des mesures permettant l'accès à l'information dans le pays, notamment en rétablissant les communications».
Source: AFP
Plus de 2000 manifestants ont défilé à Paris
Plus de deux mille personnes ont défilé dimanche à Paris à l'appel des partisans du fils de l'ancien chah d'Iran, pour soutenir le mouvement de contestation en cours en Iran.
«En Iran, les gens se sont soulevés dans les rues et nous, Iraniens hors d'Iran, on est là pour montrer qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls», a expliqué à l'AFP Arya, étudiant iranien de 20 ans, en France depuis janvier 2023.
«Cette fois-ci, c'est peut-être différent. Nous sommes plus nombreux dans les rues (...) On attend maintenant ce que notre prince nous dira de faire», a poursuivi le jeune homme, en référence au fils de l'ancien chah et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi.
Source: AFP
Des milliers de personnes manifestent à Londres
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Londres pour soutenir la contestation en cours contre le pouvoir en Iran, lors de différents rassemblements devant l'ambassade iranienne et Downing Street.
«Nous voulons la révolution, changer le régime», témoigne auprès de l'AFP Afsi, 38 ans, vivant à Londres depuis sept ans, et qui n'a pas de nouvelle de ses proches en Iran avec la coupure d'internet qui dure depuis plus de 60 heures dans le pays.
Source: AFP
Le fils du Chah déchu exhorte à se préparer à prendre les centres
Le fils de l'ancien chah de l'Iran a appelé les Iraniens à «se préparer à prendre» les centres-villes alors que de nouvelles manifestations ont secoué dans la nuit les grandes villes en Iran, coupé du monde par un blocage d'internet, dans une mobilisation inédite depuis trois ans malgré les menaces de répression du pouvoir.
Le fils de l'ancien chah, renversé en 1979, et figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi a exhorté les manifestants "à descendre tous dans la rue» samedi et dimanche en fin de journée, «afin d'occuper l'espace public».
«Les Etats-Unis soutiennent le courageux peuple iranien», a écrit samedi sur X le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, alors que des ONG ont signalé des dizaines de morts depuis le début du mouvement fin décembre.
Source: AFP