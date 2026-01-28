Trump affirme que l'Iran veut négocier, après l'arrivée d'une «armada» dans le Golfe

Donald Trump a affirmé ce mardi que le pouvoir iranien recherchait le dialogue, tout en laissant planer la menace d'une action militaire contre le pays avec le déploiement d'une force navale américaine dans le Golfe.

Dans le même temps, les arrestations continuent mardi en Iran, après les manifestations ayant défié la République islamique début janvier. Au moins 41'880 personnes ont été interpellées, et des milliers de protestataires tués, d'après les derniers chiffres de l'ONG basée aux Etats-Unis Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Cette ONG, et d'autres de défense des droits humains, poursuivent leur travail de documentation de la répression, entravé par la coupure générale d'internet imposée depuis le 8 janvier. Le président américain lui souffle le chaud et le froid: lundi, le porte-avions Abraham Lincoln, accompagné de son escorte, est arrivé dans le Golfe.

Donald Trump a prévenu que les Etats-Unis avaient «une grande armada près de l'Iran. Plus grande qu'au Venezuela», en référence à l'opération américaine de capture du chef d'Etat vénézuélien Nicolas Maduro début janvier. Mais a-t-il ajouté, dans cet entretien avec le média américain Axios, «ils veulent passer un accord. Je le sais. Ils ont appelé à de nombreuses reprises. Ils veulent parler».

