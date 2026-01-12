Diplomates de quatre pays européens convoqués par Téhéran

Des ambassadeurs ou chargés d'affaires d'Allemagne, de France, d'Italie et de Grande-Bretagne, en poste à Téhéran, ont été convoqués lundi par les autorités iraniennes qui déplorent le soutien exprimé par ces pays aux manifestants iraniens, a annoncé le ministère iranien des Affaires étrangères.

«Nous confirmons la convocation d'ambassadeurs européens», a indiqué à l'AFP le ministère français des Affaires étrangères. Dans une vidéo, on peut voir les diplomates prendre place devant un écran géant. Le ministère iranien des Affaires étrangères leur a projeté des images documentant, selon lui, des actions violentes des manifestants.

«Ces actions dépassent le cadre de manifestations pacifiques et relèvent d'un sabotage organisé», selon le communiqué du ministère, relayé par la télévision d'Etat. Par conséquent, Téhéran a demandé aux ambassadeurs de transmettre directement les images à leurs ministres des Affaires étrangères respectifs et exigé «le retrait des déclarations officielles soutenant les protestataires». L'Iran a en outre souligné que «tout soutien politique ou médiatique était inacceptable et constituait une ingérence manifeste dans la sécurité intérieure du pays».

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, avait déclaré dimanche qu'il soutenait «les aspirations démocratiques du peuple iranien». Il avait appelé «les autorités à garantir les droits humains et les libertés fondamentales de tous les manifestants, et à renoncer, en toutes circonstances, au recours honteux à la peine de mort comme mesure répressive», dans un message posté sur X.

La France «comprend les aspirations légitimes du peuple iranien» et appelle les autorités iraniennes «à la plus grande retenue» dans leur réponse aux manifestations, avait déclaré vendredi une source diplomatique à des journalistes.

Source: ATS