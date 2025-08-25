Le gouvernement américain envisage d'entrer au capital d'autres entreprises, selon Kevin Hassett, conseiller économique de Trump. Cette annonce fait suite à la prise de participation de 10% dans Intel.

Vendredi dernier, Trump a annoncé une prise de participation de 10% au capital d'Intel. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain est prêt à entrer au capital d'autres entreprises, a déclaré lundi le principal conseiller économique du président Donald Trump, Kevin Hassett, après l'annonce d'une prise de participation de 10% au capital du fabricant de puces et semi-conducteurs Intel.

«C'est tout à fait possible», a répondu Kevin Hassett, interrogé sur le sujet à l'antenne de CNBC, «je suis persuadé qu'il y aura d'autres transactions» du type de celle annoncée avec Intel.

Une participation sans droit de vote

«Dans le passé, le gouvernement fédéral donnait de l'argent et les contribuables n'obtenaient rien en retour. Ce qui se passe avec Intel, c'est que l'argent va au groupe comme prévu mais en échange, le contribuable obtient une part du capital», a-t-il détaillé.

Kevin Hassett a cependant rappelé qu'il s'agissait d'une «participation sans droit de vote, le gouvernement reste en dehors» de la gouvernance de l'entreprise. Trump a annoncé vendredi une prise de participation de 10% au capital d'Intel, affirmant que cela n'avait «rien coûté»

11 milliards d'investissements

Dans un communiqué, Intel a précisé que l'investissement de l'Etat américain s'élevait à 8,9 milliards de dollars, dont une partie correspondant aux subventions qui n'avaient pas été encore versées, auxquels s'ajoutent les 2,2 milliards de subventions déjà versées, soit au total un investissement d'un peu plus de 11 milliards de dollars.

Le gouvernement américain souhaitait obtenir des parts au capital de l'entreprise en échange de subventions déjà prévues par l'ancien président Joe Biden, avait également précisé la semaine dernière Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce.

Trump mise sur les droits de douane

Ces subventions étaient prévues dans le cadre du Chips Act, la loi votée sous le prédécesseur démocrate de Trump, visant à inciter l'installation dans le pays de toute la chaîne de valeur des puces et semi-conducteurs.

Mais le président Trump cherche lui à attirer les entreprises en imposant des droits de douane sur les produits importés dans le pays, faisant le pari qu'elles préféreront venir y implanter des usines plutôt que de devoir payer la surtaxe.

Intel est l'une des entreprises les plus emblématiques de la Silicon Valley, mais son succès a été éclipsé par les mastodontes asiatiques TSMC et Samsung, qui dominent le marché des semi-conducteurs.