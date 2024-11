Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Cour suprême d'Indonésie a rejeté vendredi l'ultime recours d'une tribu indigène contre une entreprise de palmier à huile, lui faisant courir le risque de perdre de vastes étendues de forêts ancestrales, ont indiqué des groupes de défense des droits.

La tribu Awyu, dont environ 20'000 membres vivent des ressources de la terre, avait engagé une action pour geler les opérations de PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) dans la province indonésienne de Papouasie occidentale, à l'est du pays.

La plus haute juridiction du pays a toutefois rejeté leur appel, validant ainsi la concession de 36'000 hectares (89'000 acres) accordée par le gouvernement à l'entreprise, soit plus de la moitié de la superficie de Jakarta, la capitale indonésienne.

«J'ai le coeur brisé»

«J'ai le coeur brisé parce que je n'ai plus d'autre moyen juridique de protéger la terre et le peuple de ma patrie ancestrale», a regretté Hendrikus Woro, de la tribu Awyu. «Je suis effondré parce que, tout au long de cette lutte, je n'ai bénéficié d'aucun soutien de la part du gouvernement, qu'il soit local ou central. Vers qui suis-je censé me tourner et où dois-je aller maintenant?», s'est-il interrogé dans un communiqué publié par la Coalition to Save Papuan Customary Forests (Coalition pour la sauvegarde des forêts coutumières de Papouasie), qui regroupe dix ONG de défense de l'environnement.

«Le gouvernement et le système juridique n'ont pas réussi à soutenir les peuples autochtones», a déploré pour sa part Sekar Banjaran Aji, de l'équipe de défense des forêts coutumières de Papouasie, estimant que «la lutte pour la protection des forêts coutumières de Papouasie est devenue encore plus difficile».

Contacté par l'AFP, un porte-parole de la Cour suprême s'est refusé à tout commentaire sur cette décision. Le cas de la tribu Awyu a attiré l'attention en Indonésie au début de l'année après qu'une campagne intitulée «All Eyes on Papua» (Tous les yeux sur la Papouasie) - s'inspirant d'un slogan en faveur de Gaza - est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L'industrie de l'huile de palme en cause

En novembre 2023, un tribunal de Papouasie a jugé valide le permis de PT IAL, rejetant les arguments de la tribu Awyu qui dénonçait une évaluation d'impact environnemental défectueuse.

L'huile de palme est une industrie qui pèse des milliards de dollars en Indonésie, plus grand producteur et exportateur mondial de cette matière première, utilisée dans de nombreux domaines, des pâtes à tartiner au chocolat en passant par les cosmétiques.

La Papouasie a perdu 2,5 % de ses forêts entre 2001 et 2023, selon la plateforme Global Forest Watch.