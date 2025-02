Ces citoyens américains sont toujours détenus en Russie

Le président américain Donald Trump a obtenu la libération de l'Américain Marc Fogel, détenu par la Russie. Mais plusieurs autres compatriotes, dont Stephen James Hubbard et la ballerine Ksenia Karelina, sont toujours enfermés.

1/10 Le soldat américain Gordon Black a été condamné à quatre ans de prison pour avoir volé et agressé sa petite amie russe. Photo: keystone-sda.ch

Sandra Marschner

La libération de l'Américain Marc Fogel dans le cadre d'un échange entre les Etats-Unis et la Russie est considérée par les Etats-Unis comme un «signe de bonne volonté» de la part du Kremlin. Marc Fogel avait été arrêté en Russie en août 2021 pour un prétendu trafic de marijuana et condamné à 14 ans de prison. Lui et sa famille ont déclaré que la substance lui avait été prescrite pour soigner ses douleurs à la colonne vertébrale.

On ne sait pas encore quelles négociations ont été menées par les Etats-Unis dans le cadre de cet échange. La libération de Marc Fogel fait suite au vaste échange de prisonniers de deux douzaines de personnes entre les Etats-Unis et la Russie en août 2024.

La Maison Blanche considère la libération de l'Américain comme «un signe que nous avançons dans la bonne direction pour mettre fin à la guerre brutale et terrible en Ukraine». Cependant, plusieurs autres compatriotes sont toujours détenus en Russie.

David Barnes

En 2022, cet ingénieur texan a été arrêté en Russie alors qu'il s'y rendait pour rendre visite à ses deux fils. Son ex-femme russe, avec laquelle il était en conflit depuis des années pour la garde des enfants, avait emmené les garçons en Russie.

L'ex-femme de David Barnes lui reprochait d'avoir abusé sexuellement des deux enfants entre 2014 et 2018 lors de séjours au Texas. Selon son avocat, les autorités texanes n'auraient toutefois pas trouvé suffisamment d'éléments pour l'inculper lors d'une enquête.

En Russie, en revanche, il a été arrêté en 2022 sur la base des accusations de son ex-femme et condamné à 21 ans de prison.

Gordon Black

En juin 2024, un tribunal de Vladivostok a condamné le soldat américain Gordon Black, alors âgé de 34 ans, à environ quatre ans de prison. Sa partenaire russe l'avait accusé de l'avoir agressée et volée.

Selon les médias américains, Gordon Black était enfermé en Corée du Sud et s'est rendu en Russie sans autorisation. Il y a été arrêté en mai, pour avoir menacé de mort sa petite amie. Il conteste cette accusation et affirme l'avoir «seulement» attrapé par le cou afin de pouvoir la calmer. Sa partenaire aurait été alcoolisée. Il a fait la connaissance de la Russe lors de son séjour en Corée du Sud.

Robert Gilman

L'ancien soldat de la marine américaine Robert Gilman a été condamné en 2022 pour une prétendue agression sur un policier, alors qu'il était en état d'ébriété. Il devait initialement être incarcéré pendant trois ans et demi.

En prison, il aurait toutefois agressé un agent pénitentiaire et un enquêteur de l'État. En octobre 2024, il a été condamné à sept ans de prison.

Stephen James Hubbard

Stephen Hubbard, 73 ans, originaire du Michigan, a été condamné en octobre 2024 à une peine d'environ 7 ans de prison. Il lui est reproché d'avoir prétendument combattu contre la Russie en tant que mercenaire pour l'Ukraine.

Selon le parquet du procès à huis clos, Stephen Hubbard aurait signé un contrat avec l'armée ukrainienne peu après l'invasion du pays par les troupes russes en février 2022. Jusqu'à son arrestation deux mois plus tard, il aurait combattu du côté ukrainien.

Stephen Hubbard est le premier Américain connu condamné pour avoir prétendument lutter pour l'Ukraine. Sa famille rejette ces accusations. Ils décrivent l'homme de 73 ans comme une personne retirée. Il aurait vécu un certain temps en Ukraine, mais n'aurait appris ni le russe ni l'ukrainien et aurait eu peu de contacts avec les habitants.

Ksenia Karelina

Ksenia Karelina, qui a la double nationalité russe et américaine, a été arrêtée en janvier 2024 alors qu'elle rendait visite à sa famille à Ekaterinbourg. La justice russe avait accusé la danseuse de ballet de Los Angeles de «trahison d'État», parce qu'elle aurait collecté de manière «proactive» des fonds pour l'Ukraine. Il est fait référence ici à un don de 50 dollars (environ 45 francs) du compte américain de Ksenia Karelina à la fondation caritative «Razom for Ukraine».

La jeune femme, âgée de 33 ans au moment de sa condamnation, a d'abord été incarcérée pour «hooliganisme», elle écope de 12 ans de prison.

Michael Travis Leake

Le musicien américain et ex-soldat Michael Travis Leake continue lui aussi de croupir dans une prison russe. En juillet 2024, il a été condamné à 13 ans de prison. Il est accusé d'avoir vendu de la drogue à des jeunes, selon les autorités russes.

Selon les médias, il vivait en Russie depuis 2010 et était membre d'un groupe de rock américain à Moscou. Si son arrestation a eu lieu en juin 2023, le musicien ne connaissait pas la raison de son arrestation, a déclaré Michael Travis Leake dans une vidéo diffusée sur Internet.

Eugene Spector

Eugene Spector, citoyen américain né en Russie en 1972, a d'abord été condamné à 3 ans et demi de prison pour corruption en septembre 2022. En décembre 2024, une autre condamnation s'est rajouté pour cet ancien cadre supérieur d'une entreprise russe de technologie médicale. Il a été condamné à 15 ans de prison sur la base d'accusations d'espionnage.

Joseph Tater

En août 2024, Joseph Tater a été arrêté dans un hôtel de Moscou pour des actes de vandalisme. Il n'aurait pas été en mesure de présenter des documents prouvant qu'il était entré légalement en Russie.

Au poste de police, Joseph Tater aurait continué à agresser un fonctionnaire. Il est en détention provisoire et attend son procès pour coups et blessures. Il risque jusqu'à 5 ans de prison.

Lors d'une audience au tribunal en septembre, son avocat a affirmé que Joseph Tater était venu en Russie pour demander l'asile politique. Il aurait été poursuivi par les autorités américaines.

Robert Woodland

Robert Woodland, un Américain né en Russie en 1991, a été condamné à 12 ans et demi de prison en juillet 2024 pour un prétendu trafic de stupéfiants.

A Moscou, il travaillait comme professeur d'anglais. Il assure avoir été adopté à l'âge de deux ans par un couple américain et qu'il se serait rendu en Russie pour retrouver sa mère biologique. En 2020, il l'aurait trouvée dans une émission de télévision russe.