Le Parlement révoque le ministre de l'Economie en Iran

Le ministre iranien des finances, Abdolnasser Hemmati, s'exprime lors d'une session ouverte du parlement pour sa destitution, à Téhéran. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parlement iranien a révoqué dimanche le ministre de l'Economie lors d'une motion de censure, dans un contexte de forte dépréciation de la monnaie nationale face au dollar et d'une inflation galopante qui étrangle les ménages. Le ministre de l'Economie et des Finances, Abdolnasser Hemmati, en poste depuis août et tenu responsable de la rapide dégradation de la conjoncture, était visé depuis mercredi par une procédure destinée à le démettre de ses fonctions.

La seconde fois

A l'issue d'un vote, «182 députés sur 273» se sont prononcés «pour la révocation» du ministre, a indiqué le président du Parlement iranien, Mohammad-Bagher Ghalibaf, lors d'une retransmission à la télévision d'Etat. C'est la seconde fois depuis 2018 qu'un ministre de l'Economie est démis de ses fonctions par le Parlement.

Les députés opposés au limogeage de Abdolnasser Hemmati ont notamment fait valoir que la décision, qui intervient à la veille du Nouvel An persan (20 mars), déstabiliserait encore plus le marché. Les congés de Norouz, équivalent aux fêtes de Noël et du Nouvel An en Occident, mettent chaque année le pays à l'arrêt. Dans une ambiance quelque peu houleuse, des députés ont adressé à tour de rôle dimanche leurs reproches au ministre de l'Economie.

«Plus les moyens»

«La population ne peut supporter une nouvelle vague d'inflation et la hausse du prix des devises étrangères» qui renchérit le coût des importations, a fustigé l'un d'eux, Rouhollah Motefakker-Azad. «Les gens n'ont même plus les moyens d'acheter des médicaments», s'est emportée de son côté une députée, Fatemeh Mohammadbeigi.

«Le plus gros problème pour l'économie est l'inflation. Elle est chronique et touche l'économie depuis des années», s'est défendu sans parvenir à convaincre le ministre Abdolnasser Hemmati, qui a été un temps gouverneur de la Banque centrale. Depuis 2019, l'inflation en Iran est supérieure à 30% par an, selon les chiffres de la Banque mondiale. Elle a atteint 44,5% en 2023, d'après cette institution qui a son siège à Washington. Le chiffre pour l'an dernier n'est pas connu.

La dépréciation de la monnaie iranienne, le rial, s'est quant à elle intensifiée depuis la chute en décembre du président syrien Bachar al-Assad, dont l'Iran était le principal allié. Elle s'est encore accélérée depuis le retour en janvier à la Maison Blanche du président américain Donald Trump.