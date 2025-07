Quelques semaines après une éruption de taille, le volcan indonésien Lewotobi Laki-Laki connait à nouveau une activité sismique spectaculaire. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un volcan dans l'est de l'Indonésie a projeté lundi une énorme colonne de cendres à plus de 18 km d'altitude, selon les autorités, quelques semaines après une éruption qui avait entraîné l'annulation de nombreux vols vers Bali. Le mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan à deux sommets de 1584 mètres de hauteur situé sur l'île touristique de Florès, est entré en éruption à 11h05 locales (03h05 GMT), selon un communiqué de l'agence de vulcanologie. «Une éruption du volcan Lewotobi Laki-Laki s'est produite (...) avec une hauteur de colonne de cendres observée atteignant environ 18'000 m au-dessus du sommet», a indiqué l'agence.

Pas d'impact pour l'instant

Dans l'immédiat, aucun dégât ni victime n'a été rapporté. Par ailleurs, il n'a été fait état d'aucune annulation de vol. L'aéroport international de Bali fonctionne toujours normalement malgré l'éruption, a indiqué à l'AFP un agent du service clients de l'opérateur aéroportuaire InJourney Airports.

Contactés par l'AFP, le ministère indonésien des Transports et l'exploitant de l'aéroport de Bali n'ont pas répondu dans l'immédiat. Le niveau d'activité du volcan est «très élevé, marqué par des éruptions explosives et des tremblements continus», a indiqué le directeur de l'Agence de géologie, Muhammad Wafid, dans un communiqué. Il a également exhorté les habitants à ne participer à aucune activités dans un rayon de six kilomètres autour du volcan et à porter des masques pour se protéger des cendres volcaniques.

Le Cercle du feu

En juin, des dizaines de vols à destination et en provenance de Bali ont été annulés après l'éruption du même volcan. Des pluies de cendres volcaniques se sont abattues sur plusieurs communautés autour du volcan, forçant l'évacuation d'au moins un village. Le volcan, situé dans l'est de l'île de Florès, se trouve à environ 800 km à l'est de Bali.

Laki-Laki, qui signifie «homme» en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme, mais plus haut, culminant à 1703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie «femme».

En novembre, le volcan était entré en éruption à plusieurs reprises, faisant neuf morts et forçant des milliers de personnes à évacuer, et provoquant l'annulation de nombreux vols internationaux vers Bali. L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le «Cercle de feu» du Pacifique.