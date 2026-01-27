DE
La népotisme monte encore d'un cran?
Le neveu du président indonésien nommé vice-gouverneur de la banque centrale

Le Parlement indonésien valide le neveu du président au poste de vice-gouverneur de la banque centrale. Cette nomination alimente à nouveaux des doutes sur l'indépendance de l'institution.
Publié: il y a 18 minutes
«Je n'ai pas d'autre solution que de faire mes preuves», a déclaré Thomas Djiwandono, neveu du président Prabowo Subianto.
Photo: AFP
Le Parlement indonésien a approuvé mardi la nomination du neveu du président Prabowo Subianto au poste de vice-gouverneur de la banque centrale, une décision qui soulève des interrogations sur l'indépendance de l'institution financière. Le président Prabowo avait approuvé la semaine dernière une liste de trois candidats, incluant son neveu Thomas Djiwandono, vice-ministre des Finances depuis juillet 2024, au poste de vice-gouverneur de la Banque d'Indonésie, vacant après la démission du titulaire.

Le conseil des gouverneurs de la banque centrale, composé d'un gouverneur et de plusieurs vice-gouverneurs, décide de la politique monétaire de la banque centrale, notamment en fixant ses taux directeurs. La roupie, la devise indonésienne, était tombée à son niveau le plus bas jamais enregistré face au dollar américain après l'annonce du nom des trois candidats par le président.

Âgé de 53 ans, Thomas Djiwandono avait été nommé vice-ministre des Finances en juillet 2024 sous la présidence du prédécesseur de Prabowo, Joko Widodo. Interrogé sur le sentiment des marchés, il a déclaré lundi lors d'une audition devant une commission parlementaire qu'il n'y avait «pas d'autre solution que de faire (mes) preuves».

Il a également souligné devant les parlementaires l'importance de la synergie entre les décideurs politiques, tout en ajoutant que cela ne devait pas compromettre l'indépendance de la banque centrale. L'archipel d'Asie du Sud-Est est depuis longtemps confronté à des scandales de corruption et au népotisme, le pouvoir étant souvent concentré entre les mains d'un petit groupe d'élites politiques.

