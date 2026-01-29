Jeudi à Aceh, en Indonésie, un couple a été flagellé 140 fois pour relations sexuelles hors mariage et consommation d'alcool. La femme s'est évanouie après la punition infligée sous la loi islamique en vigueur depuis 2001.

AFP Agence France-Presse

Un homme et une femme, condamnés pour des relations sexuelles hors mariage par un tribunal islamique de la province conservatrice d'Aceh, dans l'ouest de l'Indonésie, ont été flagellés à 140 reprises jeudi, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'homme et la femme, dont l'âge n'a pas été précisé, ont reçu chacun 140 coups d'un bâton de rotin dans le dos, 100 pour relations sexuelles hors mariage et 40 pour consommation d'alcool, a indiqué à l'AFP le chef de la police de la charia de Banda Aceh, Muhammad Rizal. La femme s'est évanouie après avoir été flagellée et a été conduite à une ambulance. Il s'agit de l'une des sentences les plus sévères depuis l'entrée en vigueur de la loi islamique dans cette province en 2001.

Quatre autres personnes ont été fouettées en public jeudi, dont un policier et sa partenaire féminine, condamnés également pour une trop grande proximité hors mariage. Chacun d'eux a reçu 23 coups de bâton. «Comme promis, nous ne faisons aucune exception, surtout pas pour nos propres membres. Cela ternit certainement notre réputation», a déclaré Muhammad Rizal.

Relations hors mariage interdites

Les relations sexuelles entre personnes non mariées sont interdites dans cette province ultra-conservatrice, la seule à imposer la charia dans le pays à majorité musulmane. L'Indonésie a interdit les relations sexuelles hors mariage dans son dernier code pénal en 2022, une loi entrée en vigueur dans tout l'archipel début janvier 2026.

Les organisations de défense des droits humains condamnent les coups de fouet en public mais la pratique bénéficie d'un fort soutien au sein de la population. La province d'Aceh a commencé à appliquer la charia après avoir obtenu une autonomie spéciale en 2001, dans le cadre d'une tentative du gouvernement central de réprimer une insurrection séparatiste de longue date.

Les châtiments corporels par coups de bâton s'appliquent à diverses infractions à Aceh, notamment les jeux de hasard, la consommation d'alcool, les relations homosexuelles et les relations sexuelles hors mariage. L'année dernière, deux hommes ont été fouettés en public à 76 reprises chacun après avoir été reconnus coupables de relations sexuelles par un tribunal islamique.