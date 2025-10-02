DE
Parents désemparés
En Indonésie, 59 personnes sont encore piégées sous les décombres d'une école

Pas moins de 59 personnes étaient toujours coincées jeudi sous les décombres d'une école en Indonésie. Les secours poursuivent leurs efforts. Pour l'heure, cinq décès ont été confirmés et une enquête a été ouverte sur les possibles problèmes structurels du bâtiment.
Publié: il y a 42 minutes
Les secours étaient toujours à pied d'œuvre jeudi.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
AFP Agence France-Presse

Près de 60 personnes sont toujours piégées sous les décombres d'une école qui s'est effondrée lundi en Indonésie. C'est ce qu'a annoncé jeudi un responsable des services de secours alors que cinq personnes ont été tuées.

Selon un dernier pointage, «59 personnes sont encore piégées sous les décombres», a indiqué dans un communiqué Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB). Il a toutefois précisé qu'il est possible que «certaines personnes ayant survécu à l'incident ne se sont pas signalées».

Le chiffre actualisé des disparus «provient de la liste de présence publiée par le pensionnat, y compris du rapport de disparition de la famille», a précisé Abdul Muhari. Un premier bilan avait fait état de 38 disparus, chiffre porté à 91 mardi soir.

Parents désemparés

Mercredi, cinq survivants ainsi que deux cadavres ont été extraits des décombres de l'école islamique située à 30 km de la grande ville de Surabaya, à l'est de la grande île de Java. Cette évolution porte à cinq le nombre des personnes décédées.

Des parents désespérés demandent d'accélérer les efforts pour retrouver leurs enfants encore présumés piégés alors que, selon des sources locales, seul le quartier des garçons a été touché. Une enquête sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi a été ouverte. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon les experts.

