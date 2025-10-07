Un glissement de terrain dû aux pluies torrentielles a fait au moins 15 morts dans l'Himachal Pradesh, en Inde. Un bus a été emporté près de Bilaspur, et les secours recherchent encore des survivants sous les décombres.

Un glissement de terrain en Inde a apporté un bus faisant au moins 15 morts. (image d'illustration) Photo: IMAGO/ANI News

AFP Agence France-Presse

Au moins 15 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain provoqué par des pluies torrentielles qui a emporté un bus dans l'État d'Himachal Pradesh, dans le nord de l'Inde, ont déclaré mardi les autorités. Les secouristes et les villageois présents sur le lieu de l'accident mardi soir creusaient toujours à la recherche de survivants sous les rochers et les monticules de terre.

L'incident s'est produit à Bilaspur, à environ 100 kilomètres de Shimla, la capitale de cet Etat de l'Himalaya. «Quinze décès ont été confirmés jusqu'à présent», a déclaré le gouvernement local dans un communiqué, avant d'ajouter que «trois enfants ont été sauvés et sont actuellement hospitalisés».

Des pluies torrentielles

Les crues soudaines et les glissements de terrain ont déjà fait des dizaines de victimes en Inde pendant cette saison de mousson. Les pluies de la mousson, qui durent généralement de juin à septembre, sont vitales pour l'économie agricole de la région. Mais elles entraînent souvent des morts et des destructions à grande échelle, en particulier dans les États himalayens écologiquement fragiles, où les experts avertissent que le nombre d'événements extrêmes a augmenté ces dernières années.

Les pluies torrentielles de la semaine dernière ont également provoqué des glissements de terrain et des inondations à Darjeeling, dans le nord-est de l'Inde, détruisant environ 5% des fameuses plantations de thé. Les inondations ont emporté de nombreuses routes, détruit plus de 500 maisons et tué au moins 36 personnes dans cette région.



