DE
FR

Crue dans l'Himalaya
En Inde, 68 personnes toujours portées disparues après une inondation soudaine

Une crue dévastatrice dans l'Himalaya indien laisse 68 personnes disparues, dont 44 Indiens et 22 Népalais. Les secours recherchent des corps à Dharali, dans l'Uttarakhand, où l'eau jaillit du sol lors des fouilles.
Publié: 10:27 heures
Partager
Écouter
Les sauveteurs à la recherche de survivants. Plus de 1000 ont déjà été sauvés, tandis qu'au moins 68 sont portés disparus.
Photo: Rajat Gupta
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 68 personnes sont toujours portées disparues dans la crue meurtrière qui a balayé la semaine dernière une localité dans l'Himalaya indien, ont annoncé mardi les autorités locales. Elles recensent désormais 68 personnes disparues, dont 44 Indiens et 22 Népalais. Neuf soldats figurent sur la liste.

Les responsables des secours ont indiqué mardi qu'ils recherchaient des corps dans les décombres de la ville touristique de Dharali, dans l'Etat indien d'Uttarakhand (nord). Gambhir Singh Chauhan, de la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe (NDRF), a déclaré que des chiens renifleurs avaient identifié plusieurs sites indiquant la présence d'un corps. «Lorsque les fouilles ont commencé, de l'eau a jailli du sol», a-t-il précisé.

L'Himalaya fond plus vitre

Les autorités avaient déclaré peu après le désastre que la crue avait été causée par une intense averse de pluie. Mais des experts évaluant les dégâts estiment que l'averse n'était que le déclencheur final, qui est venu s'ajouter à des jours de pluies soutenues et prolongées qui avaient déjà détrempé et ramolli le sol.

A lire aussi
Plus de 50 disparus après une crue subite dans l'Himalaya
Engloutis par les vagues
Plus de 50 disparus après une crue subite dans l'Himalaya
Crue subite dans une localité himalayenne: près de 100 disparus
Déjà quatre morts annoncés
Près de 100 personnes disparues après une crue subite dans l'Himalaya

Les glaciers de l'Himalaya, qui fournissent une eau essentielle à près de deux milliards de personnes, fondent plus vite que jamais à cause du réchauffement climatique, exposant les populations à des désastres imprévisibles et coûteux, préviennent les scientifiques.

Le ramollissement du pergélisol (ou permafrost, partie du sol gelée en permanence pendant au moins deux années consécutives) augmente les risques de glissements de terrain. Pour P.K. Joshi, expert des dangers de l'Himalaya à l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi, il semble que la crue ait été causée par l'effondrement d'un amas de débris de roche, appelé moraine, qui retenait un lac d'eau de fonte d'un glacier.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la