Incertitude aux USA
Le prix de l'or dépasse son niveau record de 3500 dollars l'once

L'or atteint un nouveau record historique à 3'501,59 dollars l'once en Asie. Les investisseurs se tournent vers le métal précieux, délaissant le dollar, face aux perspectives de baisse des taux américains et aux inquiétudes sur l'indépendance de la Fed.
Publié: 04:29 heures
|
Dernière mise à jour: 04:30 heures
L'or se vend désormais à 3500 dollars l'once.
Photo: AFP
I0K_6tIf_400x400.png
AFP

L'or a grimpé en flèche jusqu'à atteindre un nouveau sommet historique de 3'501,59 dollars l'once, surpassant son dernier record d'avril de 3'500,10 dollars, dans les premiers échanges en Asie mardi.

Les investisseurs achètent du métal jaune, délaissant le dollar, valeur refuge concurrente, en raison de la forte probabilité d'une baisse des taux américains en septembre et d'inquiétudes sur l'indépendance de l'institution monétaire.

