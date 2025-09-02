L'or se vend désormais à 3500 dollars l'once.
Photo: AFP
AFP
L'or a grimpé en flèche jusqu'à atteindre un nouveau sommet historique de 3'501,59 dollars l'once, surpassant son dernier record d'avril de 3'500,10 dollars, dans les premiers échanges en Asie mardi.
Les investisseurs achètent du métal jaune, délaissant le dollar, valeur refuge concurrente, en raison de la forte probabilité d'une baisse des taux américains en septembre et d'inquiétudes sur l'indépendance de l'institution monétaire.
