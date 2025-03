Incendies toujours en cours Voici ce que l'on sait sur la collision en mer du Nord

Une collision entre un pétrolier et un porte-conteneurs lundi matin au large des côtes britanniques a déclenché une vaste opération de secours. L'incident a provoqué des explosions et un incendie, et soulevé des inquiétudes quant aux conséquences environnementales.