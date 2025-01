Déjà 10'000 bâtiments détruits à Los Angeles

Environ 10'000 bâtiments ont d'ores et déjà été détruits par les feux de forêt dévastateurs à Los Angeles. Selon la chef des pompiers Kristin Crowley, plus de 5300 maisons ont brûlé dans le seul quartier de Pacific Palisades. Le «Palisade Fire» – le plus grand des cinq incendies qui font rage actuellement – sévit actuellement sur une surface d'environ 8000 hectares, a-t-elle souligné.

Photo: AFP

Le feu dit «Eaton Fire» près de Pasadena a pour sa part détruit ou endommagé entre 4000 et 5000 structures jusqu'à présent, dont des maisons individuelles et collectives, des bâtiments commerciaux et des véhicules, a souligné Anthony Marrone, chef des pompiers du comté de Los Angeles.

Les incendies qui ravagent depuis mardi certaines parties de la métropole américaine de la côte ouest restent pour l'heure incontrôlables. Selon les experts, le montant probable des dommages pourrait se chiffrer en dizaines de milliards de dollars.