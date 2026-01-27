Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski de Courchevel, en Savoie, et 83 occupants ont été évacués, ont annoncé les pompiers. Ces derniers peinent à venir à bout du sinistre mais ne déplorent pas de victimes pour l'heure.

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans un hôtel 5 étoiles de la station de ski huppée de Courchevel, en Savoie, et 83 occupants ont été évacués, ont annoncé les pompiers qui peinent à en venir à bout mais ne déplorent pas de victimes pour l'heure.

Le feu, d'origine encore indéterminée, parcourt la toiture aux formes complexes de cet établissement et il y a un risque important qu'il se propage à d'autres immeubles adjacents, a déclaré à l'AFP vers 22h00 le lieutenant-colonel Emmanuel Viaud, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Savoie, confirmant des informations du quotidien le «Dauphiné Libéré» et de la radio Ici Pays de Savoie.

Le sinistre s'est déclaré peu avant 19h00 et les pompiers sont rapidement intervenus pour évacuer 83 occupants de l'hôtel Grandes Alpes de la station Courchevel 1850, a expliqué l'officier. «Il n'y a pas de victimes pour l'instant», a ajouté le lieutenant-colonel Viaud et les personnes évacuées ont été relogées. Rien n'est encore complètement certain avant de pouvoir explorer les lieux et certifier tout bilan mais la direction de l'hôtel a indiqué aux pompiers que personne ne manquait à l'appel, a-t-il assuré.

Le feu ne ravage pour l'heure que la toiture mais sa structure est complexe, avec des pans imbriqués les uns dans les autres et, surtout, très proches d'autres bâtiments. La soixantaine de pompiers engagés pour tenter de le maîtriser n'y parviennent pas pour l'heure, une neige épaisse recouvrant les toits empêchant les secours de «trouver des exutoires de fumée», a détaillé l'officier plus de deux heures après le début du sinistre. «Il est compliqué de parvenir à contenir une éventuelle propagation», a conclu le lieutenant-colonel Viaud.