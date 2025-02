Le président américain peine à convaincre sur ses principales initiatives. Ses propositions sur Gaza et l'augmentation des tarifs douaniers sont particulièrement impopulaires, y compris au sein de son propre parti.

Les politiques misent en place par Donald Trump depuis un mois déçoivent les Américains, selon un sondage Ipsos/Reuters. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Si Donald Trump retournait sur les bancs de l’école et que les Américains étaient ses professeurs, son bulletin de notes ne serait pas brillant. Le président américain serait un élève moyen, voire médiocre dans certains domaines. Un mois après son investiture, un sondage publié dimanche 23 février, montre qu’il consacre des efforts considérables à des politiques que de nombreux Américains n’approuvent pas ou ne jugent pas prioritaires.

Menée par Ipsos/Reuters auprès de plus de 4000 adultes à travers le pays entre le 13 et le 18 février, l’enquête leur a demandé s’ils soutenaient une série de positions défendues par Trump et dans quelle mesure ces questions influenceraient leur vote à l’avenir. Blick fait le point sur les résultats.

1 L'inflation

L’inflation persistante et la vague de frustration qui en a découlé ont largement contribué à l’élection de Donald Trump, qui avait promis de s’attaquer au problème de front. Pour une majorité des sondés (58 %), ce sujet sera déterminant dans leur choix lors des prochaines élections. Pourtant, seuls 32% approuvent la manière dont Trump le gère.

Note: 2/6

2 Le contrôle de Gaza

Début février, Donald Trump a annoncé vouloir que les Etats-Unis prennent le «contrôle de Gaza» «à long terme». Une idée folle soutenue uniquement par 25% des personnes interrogées. Même auprès des électeurs républicains, le plan divise: seule la moitié le défend.

Willard Moore, un avocat républicain ayant participé au sondage trouve l'idée «complètement stupide»: «Si on la mettait en œuvre, cela coûterait une fortune, et au final, on obtiendrait quoi ? Une sorte de station balnéaire? En quoi cela serait-il utile à qui que ce soit?»

Note: 1,5/6

3 La réduction des dépenses gouvernementales

Les Américains considèrent la volonté de Trump de réduire la taille de l'administration fédérale comme une question importante. Cependant, la manière de procéder divise profondément. Si 60% des sondés estiment que le Department of Government Efficiency (DOGE), dirigé par Elon Musk, influencera leur vote lors des élections fédérales de 2026, seuls 42% soutiennent réellement cette initiative, tandis que 53% s’y opposent.

Les clivages partisans sur cette agence chargée de réduire les dépenses sont frappants. Plus de 82% des Républicains y sont favorables, contre seulement 9% du côté des Démocrates.

Note: 2,5/6

4 Les taxes douanières

Donald Trump a annoncé à plusieurs reprises vouloir augmenter les tarifs douaniers, notamment pour son voisin canadien. Cette politique ne rencontre guère de succès auprès des sondés. Près de 59% ont rejeté cette idée, dont un quart de Républicains.

«J’ai du mal à comprendre la décision de vouloir entrer en conflit avec le Canada. Pourquoi vouloir s’en prendre à eux?», s’interroge Todd Wellman, un Républicain de 49 ans originaire d’Indianapolis, qui affirme avoir inscrit le nom de l’actuel vice-président J.D. Vance sur son bulletin de vote en novembre.

Note: 2,5/6

5 L'expulsion des immigrés

L’immigration a été au cœur de la campagne électorale de Donald Trump. Une fois au pouvoir, il promettait «la plus grande opération d’expulsion de masse». Parmi les électeurs MAGA, 94% considèrent justement que l’immigration sera un enjeu clé dans leur vote aux prochaines élections.

Pourtant, les avis sur la politique migratoire restent partagés: 55% des sondés souhaitent une augmentation des expulsions d’immigrés illégaux, mais seuls 47% approuvent les mesures mises en place par Trump.

Note: 3/6

6 La suppression du ministère de l'Education

La volonté de Donald Trump de supprimer le département de l’Education est loin de faire l’unanimité. En effet, 65% des sondés s’y opposent, y compris près de quatre Républicains sur dix. Avant de pouvoir aller plus loin dans son démantèlement, le président devra d’abord obtenir l’aval du Congrès. La partie est loin d'être gagnée.

Note: 2/6