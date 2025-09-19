Quatre ans après l'accident de téléphérique à Stresa qui a fait 14 morts, la justice italienne valide des négociations de peine pour les principaux accusés. Les responsables de l'exploitation devraient éviter la prison, suscitant l'indignation des familles des victimes.

«Ils sont responsables de 14 morts et ils en sortent indemnes»

Seul un enfant de 5 ans avait survécu. Photo: keystone-sda.ch

Plus de quatre ans après la chute d'un téléphérique à Stresa (nord de l'Italie) qui avait fait 14 morts, la justice a validé des négociations de peine avec les principaux accusés, qui devraient ainsi éviter la prison, a indiqué vendredi un avocat à l'AFP. Cinq personnes, responsables des sociétés exploitant et propriétaire du téléphérique, étaient poursuivies pour homicides involontaires et négligence dans cette affaire, l'un des accidents de téléphérique les plus meurtriers survenus en Italie.

Le procureur de Verbania (nord) a validé jeudi des négociations de peine allant de trois ans et 10 mois de prison jusqu'à quatre ans et cinq mois pour les trois responsables de la société d'exploitation Ferrovie del Mottarone, et prononcé deux non-lieux à l'encontre de deux responsables du groupe Leitner, propriétaire du téléphérique, selon la presse italienne.

Luigi Nerini, dirigeant de Ferrovie del Mottarone, Gabriele Tadini, le chef de service du téléphérique construit en 1970, et Enrico Perocchio, directeur technique, étaient notamment accusés de négligence après avoir reconnu que la cabine du téléphérique circulait sans frein d'urgence au moment de l'accident.

Familles des victimes indignées

Les trois hommes, qui n'avaient fait que quelques jours de prison après le drame – l'un d'entre eux avait cependant été assigné à résidence – devraient éviter la détention grâce à des peines alternatives, a expliqué à l'AFP l'avocat d'Enrico Perrochio, Andrea Da Prato.

«Voilà la valeur que l'on donne à des vies humaines», s'est exclamée Vincenza Minutella, la mère d'une des victimes citée dans le quotidien «Corriere della Sera». «Ils sont responsables de 14 morts et ils en sortent indemnes», a-t-elle déploré. Marcella Severino, la maire de Stresa, la commune où s'est produit l'accident, s'est déclarée pour sa part «très amère» après ces aménagements de peine.

Le 23 mai 2021, la cabine du téléphérique reliant la petite ville de Stresa au mont Mottarone, offrant une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes, s'était écrasée, faisant 14 morts dont cinq touristes israéliens et deux britanniques. Seul un garçonnet israélien de cinq ans avait survécu au drame. L'accident du téléphérique de Mottarone est le plus meurtrier survenu en Italie depuis celui de Cavalese, en 1998, qui avait fait 20 morts.



