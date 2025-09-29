DE
Ils sévissaient en Birmanie
16 membres d'un groupe criminel condamnés à mort

La justice chinoise a condamné à mort 16 membres présumés d'un gang criminel opérant à la frontière birmane. Le groupe est accusé de cyberfraude, jeux clandestins, trafic de drogue et prostitution depuis 2015.
Publié: il y a 11 minutes
Photo: keystone-sda.ch

La justice chinoise a condamné à mort lundi 16 membres présumés d'un gang se livrant à la cyberfraude, aux jeux clandestins, au trafic de drogue et à la prostitution dans une région de Birmanie frontalière de la Chine, a rapporté la télévision d'Etat chinoise.

La peine de cinq des 16 condamnés est assortie d'un sursis de deux ans. Le tribunal de Wenzhou (est) a prononcé par ailleurs 11 peines de prison à perpétuité, et 12 autres peines d'emprisonnement allant jusqu'à 24 ans, a affirmé la télévision CCTV. Il s'agit de l'un des procès collectifs aux peines les plus lourdes ces dernières années. Le verdict, de première instance, est susceptible d'appel.

La famille Ming et d'autres groupes criminels se sont livrés depuis 2015 à une multitude d'activités criminelles, parmi lesquelles la création de nombreux centres de cybercriminalité dans la région birmane de Kokang, frontalière de la Chine, a indiqué CCTV sur la base d'un communiqué de la justice. Ces groupes sont responsables de la mort d'au moins 14 personnes, en lien avec les activités de cybercriminalité, dont 10 personnes employées de force et tentant de s'échapper, a précisé la justice.

