1/5 Le lecteur de Blick K. Küng était avec sa famille en vacances à Los Angeles. Photo: Leserreporter

Janine Enderli

Vols annulés, passagers immobilisés et frustration généralisée. Vendredi, un incendie majeur à l’aéroport de Londres Heathrow a provoqué une panne d’électricité, paralysant totalement le plus grand aéroport d’Europe. Conséquence: un chaos mondial dans le trafic aérien et des perturbations en cascade, comme l’a douloureusement vécu K. Küng* et sa famille, lecteurs de Blick.

Leur périple a tourné au cauchemar dès jeudi soir. «Nous devions rentrer de Los Angeles à Zurich avec British Airways via Heathrow.» A leur arrivée à l’aéroport, aucun signe avant-coureur du désastre à venir. «On nous a simplement annoncé un retard, sans plus d’explications.» Après des heures d’attente, le verdict est tombé: aucun vol à destination de l'aéroport londonien ne décollerait. «On nous a envoyés récupérer nos bagages et une fois en possession de nos valises, on nous a pratiquement viré de l'aéroport.» Livrés à eux-mêmes, les passagers ont reçu pour seule consigne de trouver un hôtel et d’espérer un éventuel vol de retour le vendredi.

«Nous avons attendu des informations, en vain»

Mais cela non plus n'a pas été possible. «Nous avons attendu en vain des informations sur la suite des événements». Finalement, le vol du vendredi a, lui aussi, été annulé. «Nous n'avons pas pu changer de réservation via l'application, le site web ou par téléphone. Après quatre heures, nous avons à nouveau dû chercher un hôtel». K. Küng ne comprend toutefois pas pourquoi d'autres passagers avaient déjà pu reprendre l'avion à ce moment-là».

Entre-temps, la famille suisse est toujours bloquée à Los Angeles et pendant longtemps, elle est restée dans l'incertitude sur les événements à venir. «On nous a toujours répondu qu'ils n'avaient pas de places pour nous pour le moment et qu'il fallait attendre, attendre et attendre. Ce service est vraiment sous-performant».

Plusieurs discussions ont mené au succès

Après une lutte acharnée et de nombreux appels, les Suisses ont enfin trouvé une solution samedi soir: «Nous pourrons repartir mardi.» Le Suisse et sa famille arriveront tout de même à Zurich avec cinq jours de retard. Sur demande, British Airways confirme que K. Küng est enregistré pour le vol du mardi. Selon la compagnie aérienne, 90% du plan de vol habituel a déjà pu être réalisé samedi malgré des conditions difficiles.

Concernant les passagers bloqués, la compagnie aérienne déclare: «Nous sommes très reconnaissants envers nos clients d'avoir fait preuve de tant de patience à notre égard ces derniers jours, même si nombre d'entre eux ont dû annuler leurs projets de voyage de manière inacceptable». Elle espère pouvoir proposer un plan de vol complet d'ici dimanche.

*Nom connu