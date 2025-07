Une forte explosion a été entendue dans plusieurs quartiers de Rome. Photo: X @StefanoPulcini

Marian Nadler

Vendredi matin, une violente explosion a été entendue dans de nombreux quartiers de Rome. En cause: un accident dans une station-service de la Via dei Giordiani, dans le quartier de Prenestino. Selon les premières indications des pompiers, l'incident s'est produit peu après 8 heures du matin.

L'explosion a été causée par une pompe qui s'est détachée d'un réservoir alimentant le système de distribution, rapporte l'agence de presse italienne Ansa. Le journal «La Repubblica» fait état de trois blessés. Dans la matinée, une épaisse colonne était visible dans une grande partie de la capitale italienne. Plusieurs bâtiments environnants auraient été endommagés. L'incident aurait en outre déclenché un incendie qui aurait d'ores et déjà atteint un entrepôt.

«Je me suis réveillé en sursaut et j'ai entendu une très forte explosion, on aurait dit une bombe», a déclaré un habitant de Prenestino à «La Repubblica». «Toutes les fenêtres tremblaient, j'ai cru que c'était un tremblement de terre», a ajouté un autre habitant.

Développement suit.