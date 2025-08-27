Publié: il y a 51 minutes

Un jeune marié turc de 23 ans a été tué accidentellement lors de son mariage par un tir de joie. L'incident s'est produit dans la province de Giresun, au nord de la Turquie. Une tante par alliance, soupçonnée d'être l'auteure du tir fatal, a été arrêtée.

Il se fait descendre par un tir de joie le jour de son mariage

Un jeune marié turc de 23 ans a été tué accidentellement lors de son mariage par un tir de joie. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Un jeune Turc a été tué par accident, lors de son mariage, par un convive ayant tiré à l'arme à feu en signe de joie, a rapporté mercredi l'agence de presse étatique turque Anadolu.

Selon Anadolu, le marié, âgé de 23 ans, est décédé des suites de ses blessures mercredi matin, au lendemain de ses noces célébrées dans un village de la province de Giresun (nord), située le long de la mer Noire. Une tante par alliance du marié, soupçonnée d'être l'auteure du tir fatal, a été arrêtée, affirme Anadolu.

Des accidents fréquents

Les accidents résultant de ces traditionnels tirs de célébration sont fréquents en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, quelque 40 millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

Une personne avait déjà été tuée accidentellement et deux autres blessées la semaine passée dans des circonstances similaires, lors d'un mariage organisé dans la province voisine de Trabzon, selon les autorités.