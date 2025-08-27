DE
FR

Drame en Turquie
Il se fait descendre par un tir de joie le jour de son mariage

Un jeune marié turc de 23 ans a été tué accidentellement lors de son mariage par un tir de joie. L'incident s'est produit dans la province de Giresun, au nord de la Turquie. Une tante par alliance, soupçonnée d'être l'auteure du tir fatal, a été arrêtée.
Publié: il y a 51 minutes
Partager
Écouter
Un jeune marié turc de 23 ans a été tué accidentellement lors de son mariage par un tir de joie. (Image d'illustration)
Photo: Anadolu via Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un jeune Turc a été tué par accident, lors de son mariage, par un convive ayant tiré à l'arme à feu en signe de joie, a rapporté mercredi l'agence de presse étatique turque Anadolu.

A lire aussi
Le Conseil national veut mieux lutter contre les mariages de mineurs
Un projet adopté
Le Conseil national veut mieux lutter contre les mariages de mineurs
«J'ai eu l'impression d'être traitée comme un déchet!»
Témoignage
Il l'épouse pour les papiers
«J'ai eu l'impression d'être traitée comme un déchet!»

Selon Anadolu, le marié, âgé de 23 ans, est décédé des suites de ses blessures mercredi matin, au lendemain de ses noces célébrées dans un village de la province de Giresun (nord), située le long de la mer Noire. Une tante par alliance du marié, soupçonnée d'être l'auteure du tir fatal, a été arrêtée, affirme Anadolu.

Des accidents fréquents

Les accidents résultant de ces traditionnels tirs de célébration sont fréquents en Turquie où, selon les estimations d'une fondation locale, quelque 40 millions d'armes à feu sont en circulation, la plupart illégalement.

Une personne avait déjà été tuée accidentellement et deux autres blessées la semaine passée dans des circonstances similaires, lors d'un mariage organisé dans la province voisine de Trabzon, selon les autorités.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus