Le suspect de l'attaque contre des manifestants au Colorado a été inculpé pour crime antisémite. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

L'auteur présumé de l'attaque contre un rassemblement pour la libération des otages israéliens à Gaza, qui a fait une douzaine de blessés dimanche dans le Colorado, dans l'ouest des Etats-Unis, a été inculpé lundi par la justice de «crime motivé par la haine».

«Le ministère de la Justice a engagé des poursuites contre l'auteur de cette attaque horrible pour crime motivé par la haine», a annoncé lundi la ministre américaine Pam Bondi dans un communiqué, en précisant qu'il s'agissait d'un «étranger en situation irrégulière».

Attaque préparée

«Nous avons agi rapidement pour faire passer le message qu'aucun acte d'antisémitisme ne sera toléré et qu'il y aura de lourdes conséquences», a souligné le procureur général du Colorado Jay Bishop Grewel au cours d'une conférence de presse à Boulder. La veille, Pam Bondi évoquait sur le réseau social X «ce qui semble être une horrible attaque antisémite».

Mohammed Sabry Soliman, âgé de 45 ans, est accusé d'avoir lancé des engins incendiaires sur les participants à une marche hebdomadaire organisée en soutien aux otages israéliens retenus par le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023, au cri de «Palestine libre!».

L'assaillant présumé «préparait cette attaque depuis un an» parce qu'"il hait ce qu'il appelle le groupe sioniste», en référence aux manifestants, a rapporté Jay Bishop Grewel à l'issue des premiers interrogatoires. «Il a déclaré qu'il voulait qu'ils meurent tous. Il n'a pas de regrets et recommencerait», a-t-il poursuivi.

Il encourt la prison à vie

Aux Etats-Unis, le «crime motivé par la haine» désigne un acte visant une personne en raison de certaines caractéristiques de son identité, comme les origines ethniques, la religion, la nationalité ou encore l'orientation sexuelle. Ce type de crime lié à une discrimination constitue une infraction fédérale avec circonstances aggravantes impliquant des peines plus sévères.

Mohammed Sabry Soliman risque la prison à vie s'il est reconnu coupable, a précisé Jay Bishop Grewel. Il est également poursuivi par l'Etat du Colorado pour plusieurs autres chefs d'accusation, dont tentatives d'assassinats.

Cette attaque est survenue une dizaine de jours après que deux employés de l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis ont été tués par balle près du musée juif de Washington. Le tireur, qui avait également hurlé «Palestine libre», a été arrêté et inculpé pour assassinats.

Une douzaine de blessés

Au moins douze personnes ont été blessées à Boulder, dont deux restaient hospitalisées lundi après-midi, selon un décompte actualisé par les autorités locales. Un bilan provisoire faisait état dimanche de huit blessés, quatre femmes et quatre hommes, âgés de 52 à 88 ans. «Des témoins ont décrit le suspect utilisant un lance-flammes artisanal et lançant un engin incendiaire sur la foule», a indiqué la police de Boulder.

Le quadragénaire, originaire d'Egypte selon des médias américains, «avait essayé d'acheter une arme à feu» mais «n'avait pas pu parce qu'il n'est pas en situation régulière», a ajouté le procureur général du Colorado. Mohammed Sabry Soliman «est entré dans le pays en août 2022 avec un visa qui a expiré en février 2023», a détaillé la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, en précisant qu'il avait entre-temps déposé une demande d'asile en septembre 2022.

Critique de la politique de Biden

Au lendemain de l'attaque, Donald Trump a écrit sur son réseau Truth Social qu'un tel événement n'était «pas tolérable aux Etats-Unis». Le président américain a critiqué Joe Biden en assurant que l'assaillant présumé était entré sur le territoire américain à cause de la «politique ridicule de frontières ouvertes» de son prédécesseur. «C'est un exemple de plus de la raison pour laquelle nous devons contrôler nos frontières et expulser (les migrants) en situation irrégulière», a-t-il martelé.

Au moment de son interpellation, «seize cocktails Molotov non utilisés» ont été retrouvés «à portée de main» de l'auteur présumé des faits, qui «semble avoir agi seul», a expliqué un responsable du FBI. Son directeur Kash Patel avait évoqué dimanche sur X «une attaque terroriste ciblée». «C'est de l'antisémitisme à l'état pur», a dénoncé le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar sur son compte X.