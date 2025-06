il y a 40 minutes

«L'Amérique doit s'attendre à des conséquences irréparables» selon un conseiller de Khamenei

Un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré dimanche que les bases utilisées par les forces américaines pour lancer des attaques contre les sites nucléaires iraniens seraient considérées «comme des cibles légitimes».

Photo: Anadolu Agency via Getty Images

«Tout pays de la région ou d'ailleurs utilisé par les forces américaines pour frapper l'Iran sera considéré comme une cible légitime pour nos forces armées», a affirmé Ali Akbar Velayati, cité par l'agence de presse officielle Irna.

Plus de place pour l'Amérique

«Il n'y a plus de place pour l'Amérique ou ses bases dans cette région et dans le monde islamique» a-t-il encore dit. «L'Amérique a attaqué le cœur du monde islamique et doit s'attendre à des conséquences irréparables, car la République islamique ne tolère aucune insulte ou agression à son encontre», a-t-il ajouté.

Source: AFP