Le futur président des Etats-Unis s'est exprimé sur l'attaque qui a eu lieu dans la Nouvelle-Orléans le soir du Nouvel An. Sans surprises, il s'attaque à l'immigration illégale.

Le cheval de bataille préféré de Trump: l'immigration. Un sujet dans lequel il adopte une ligne dure. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président élu américain, Donald Trump, a établi un lien entre l'immigration illégale et l'attaque à la voiture-bélier qui a fait au moins dix morts et plus de 30 blessés mercredi à la Nouvelle-Orléans.

«Quand je dis que les criminels qui arrivent sont bien pires que les criminels que nous avons dans notre pays, cette affirmation n'a pas cessé d'être réfutée par les démocrates et les Fake News Media, mais cela s'est révélé être vrai», a réagi le républicain sur son réseau Truth Social.