Plus moderne, plus fort, plus high-tech: l'Ukraine tente depuis bientôt trois ans de se défendre contre l'agression russe avec des drones bien équipés. Les Russes semblent désormais avoir trouvé un moyen simple de faire tomber du ciel ces objets volants.

1/5 Des soldats russes patrouillent dans un village. Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

C'est une compétition permanente: que ce soit sous l'eau ou dans les airs, les Russes comme les Ukrainiens se sont donné pour mission d'éliminer leur adversaire avec des drones ultramodernes. Pendant longtemps, les nouvelles technologies ont été considérées comme extrêmement prometteuses. Les plus petits missiles détruisaient l'artillerie coûteuse en quelques secondes, mais la Russie a désormais trouvé un moyen surprenant de faire tomber les objets volants sans pilote.

Comment? La réponse est simple. Avec de simples fusils à pompe, les soldats russes font tomber les drones du ciel. Ces fusils sont plutôt utilisés pour la chasse et non sur le champ de bataille. Mais ces armes présentent un avantage décisif par rapport à l'équipement militaire: les projectiles se dirigent vers la cible sur une plus grande largeur. Ainsi, entre 150 et 170 balles peuvent mettre le drone hors d'état de nuire rapidement.

De nombreux véhicules militaires russes posséderaient leur propre tireur, qui manie le fusil à pompe à merveille. Sa mission est de détecter les drones en approche et les abattre à temps. En Russie, l'utilisation ciblée des fusils à pompe est enseignée dès la formation militaire. Les pigeons d'argile sont parait-il utilisés comme cibles d'entraînement. Le groupe russe Kalaschnikov travaillerait déjà au développement d'une nouvelle cartouche à grenaille spéciale anti-drones, comme le rapporte le magazine spécialisé dans les armes «Hartpunkt». Celle-ci devrait éliminer les drones de manière encore plus efficace.

L'Ukraine analyse l'offensive russe au fusil à pompe

La nouvelle méthode des Russes n'a pas non plus échappé à l'Ukraine. Ils veulent aussi utiliser les fusils à pompe. C'est pourquoi l'armée ukrainienne a publié une étude sur l'utilisation de ces armes, poursuit le magazine.

Les drones étant un «moyen indispensable» dans la lutte contre l'ennemi, des mesures de défense appropriées, comme l'utilisation des fusils de chasse, sont décisives. L'Ukraine veut désormais réagir en conséquence et mentionne dans son étude le fusil semi-automatique russe Vepr-12 comme modèle.

Fonctions spéciales et vitesse de tir élevée

L'arme est décrite comme compacte, possède un tube de 51 centimètres de long et une vitesse de tir élevée. Un autre modèle utilisé pour la défense contre les drones, le MP-155, est également mentionné dans l'étude. Les fusils sont également capables de tirer en l'air de petits filets dans lesquels les rotors des drones s'emmêlent. Des munitions spéciales permettent de déclencher le processus et un filet muni de poids se déploie et bloque ainsi les hélices du drone.

Mais les fusils de chasse n'offrent pas que des avantages: la portée des fusils est limitée. Les balles ne peuvent couvrir qu'une distance de 50 à 70 mètres, rapporte le magazine Waffenmagazin. Des scanners spéciaux peuvent aider à repérer les drones en approche et à mettre en place un système d'alerte précoce.