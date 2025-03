L'acteur américain Richard Chamberlain est mort

1/2 L'acteur américain Richard Chamberlain est décédé à l'âge de 90 ans. Photo: IMAGO/Everett Collection

L’acteur américain Richard Chamberlain est décédé à l’âge de 90 ans, selon «Variety» et d’autres médias américains. Son agent, Harlan Boll, a confirmé la nouvelle. Richard Chamberlain aurait fêté ses 91 ans ce lundi.

D’après «Variety», il s’est éteint samedi à Waimanalo, à Hawaï, des suites d’un AVC. Son compagnon de longue date, Martin Rabbett, lui a rendu hommage dans une déclaration émouvante: «Notre cher Richard est désormais parmi les anges. Il est libre et rejoint ceux qui l’ont précédé. Nous avons eu la chance de connaître une âme aussi merveilleuse et aimante. L’amour ne meurt jamais. Et notre amour repose sous ses ailes, le portant vers sa prochaine grande aventure.»

Star de «Les Oiseaux se cachent pour mourir»

Né à Beverly Hills, Richard Chamberlain découvre sa passion pour le théâtre durant ses études d’art au Pomona College. Après son service militaire en Corée, il revient aux Etats-Unis et perfectionne son jeu d’acteur.

Il accède à la célébrité en 1961 grâce à son rôle principal dans la série télévisée «Dr. Kildare», qui lui vaut une reconnaissance internationale. Parallèlement, il entame une carrière musicale couronnée de succès. À la fin des années 1960, il s’installe en Angleterre pour enrichir son jeu et brille notamment sur scène en incarnant «Hamlet».

Dans les années 1970, il retourne aux États-Unis et s’impose au cinéma avec des films comme La Tour infernale (1974) et Le Comte de Monte-Cristo (1975). Mais c’est surtout grâce aux mini-séries Shōgun (1980) et Les Oiseaux se cachent pour mourir (1983) qu’il entre dans la légende, remportant à chaque fois un Golden Globe.

Un coming out tardif

Longtemps discret sur sa vie privée, Chamberlain partageait sa vie avec Martin Rabbett à Hawaï. Ce n’est qu’en 2003 qu’il fait son coming out dans son autobiographie Shattered Love, où il évoque les défis de sa double vie.

Le décès de Richard Chamberlain marque la fin d’une carrière exceptionnelle qui a traversé les décennies et touché plusieurs générations. Acteur polyvalent, à la fois sur scène et à l’écran, il laisse une empreinte indélébile dans l’histoire du cinéma et de la télévision.