Aux États-Unis, un adolescent a abattu ses parents et trois de ses frères et sœurs. Seule l'une de ses sœurs a survécu. L'adolescent a d'abord accusé son frère d'être l'auteur du crime, mais les experts médico-légaux ont rapidement démasqué ses mensonges.

Mark et Sarah H. ont été tués par leur fils. Photo: Facebook 1/4

Marian Nadler

Un adolescent de 15 ans a abattu presque toute sa famille aux Etats-Unis pour un motif sordide. Seule sa petite sœur, âgée de 11 ans, a survécu au carnage.

En plus d'avoir commis cet acte particulièrement cruel, le suspect a tenté de faire porter la responsabilité de son acte sur son frère. C'est ce que rapporte l'agence de presse Associated Press. Lundi matin dernier, les policiers de Fall-City, dans l'État de Washington, se sont rendus dans la propriété de la famille H.*. Sur place, les agents ont trouvé Mark H.*, sa femme Sarah H.* et trois de leurs cinq enfants tués par balle dans la maison.

Sa sœur sauvée in extremis

Le fils du couple, âgé de 15 ans, avait appelé les secours. Il n'avait pas été blessé. Il a déclaré aux autorités que son frère Benjamin, âgé de 13 ans, avait d'abord tiré sur ses parents, puis sur ses deux frères et sœurs Joshua (9 ans) et Katheryn (7 ans). Il se serait ensuite suicidé, a encore affirmé l'adolescent. Le jeune homme n'aurait alors survécu au massacre que parce qu'il se serait caché dans la salle de bain.

Seule sa sœur de 11 ans a échappé de peu à la mort. Elle a pu se sauver chez les voisins, mais a donné une toute autre version de l'incident. Elle était couchée dans son lit lorsque des coups de feu ont soudain retenti. Peu après, son frère de 15 ans serait entré dans la chambre et aurait tiré sur elle et sa sœur Katheryn.

Katheryn n'a pas survécu. La fillette de 11 ans a fait semblant d'être morte, selon ses propres dires, ce qui lui a sauvé la vie.

Il avait trafiqué la scène de crime

La police a arrêté l'adolescent tueur. Lors de son interrogatoire, il a raconté aux policiers d'autres mensonges: son frère aurait été surpris le soir même en train de regarder des films érotiques et aurait eu peur de la réaction de ses parents. C'est la raison pour laquelle il aurait pris une arme et tiré sur tout le monde. L'adolescent de 15 ans avait placé l'arme dans la main de Benjamin pour faire croire qu'il s'était suicidé.

Cependant, les experts ont rapidement découvert que les éclaboussures de sang provenant de la blessure mortelle de Benjamin ne correspondaient pas à l'endroit où son corps avait été retrouvé. L'adolescent de 15 ans a été inculpé de meurtre aggravé à cinq reprises.

Son motif: il s'était mis lui-même dans de «gros problèmes» en échouant à certains examens à l'école et craignait une réaction négative de ses parents.

* Nom connu