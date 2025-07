milien a été éliminé des «12 coups de midi» sur TF1 dimanche. (Capture d'écran X)

AFP Agence France-Presse

Plus gros gagnant de l'histoire des jeux télé en France, Emilien a été éliminé des «12 coups de midi» sur TF1 dimanche, après 640 participations à cette émission dans laquelle il figurait depuis septembre 2023.

Au total, le jeune homme de 22 ans a remporté 2,5 millions d'euros de gains, en argent et cadeaux. Au palmarès des plus gros gagnants de l'histoire des jeux télé, il devance un autre candidat des «12 coups de midi», Bruno Lafourcade (plus d'un million d'euros en argent et cadeaux).