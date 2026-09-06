Comme prévu, le roi Charles ne se rendra pas à Oslo pour assister aux funérailles du roi Harald. Le prince William le remplacera, et la princesse Anne se rendra également en Norvège.

Le roi Charles sera absent des funérailles du roi Harald

Le roi Charles sera absent des funérailles du roi Harald

William le représentera à la place

Le prince William représentera son père, le roi Charles, la semaine prochaine lors des obsèques de Harald de Norvège. C'est ce qu'a officiellement annoncé le palais de Buckingham. Selon la BBC, le prince héritier britannique fera le déplacement accompagné de sa tante, la princesse Anne, qui n'est autre que la marraine du nouveau roi, Haakon VIII.

Harald V est décédé le 28 août à l'âge de 89 ans. Il a régné sur la Norvège pendant 35 ans. La population le célébrait comme le «roi du peuple». Ses funérailles auront lieu le 9 septembre à Oslo.

Grand deuil en Norvège

Des milliers de personnes ont déjà fait la queue pour rendre un dernier hommage au roi défunt lors de sa veillée funèbre dans la chapelle du château de la capitale norvégienne. Outre le prince William, de nombreux autres membres de la royauté européenne rendront un dernier hommage au monarque défunt.

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Plusieurs délégations ont ainsi confirmé leur présence:

Danemark : Le roi Frederik X, la reine Mary, le prince héritier Christian, l'ancienne reine Margrethe II et la princesse Benedikte sont attendus.

: Le roi Frederik X, la reine Mary, le prince héritier Christian, l'ancienne reine Margrethe II et la princesse Benedikte sont attendus. Suède: Une imposante délégation fera le voyage. Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia seront accompagnés de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel, du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, ainsi que de la princesse Madeleine et de son époux Christopher O'Neill.

Une imposante délégation fera le voyage. Le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia seront accompagnés de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel, du prince Carl Philip et de la princesse Sofia, ainsi que de la princesse Madeleine et de son époux Christopher O'Neill. Pays-Bas: Le roi Willem-Alexander, la reine Máxima, la princesse Beatrix et la princesse héritière Amalia ont validé leur participation.

Le roi Willem-Alexander, la reine Máxima, la princesse Beatrix et la princesse héritière Amalia ont validé leur participation. Belgique: Le royaume sera représenté par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Charles a rendu hommage à Harald dans un message personnel

Le fait que Charles ne se rende pas lui-même à Oslo est une tradition: pour des raisons de protocole, le monarque britannique n’assiste presque jamais aux funérailles de chefs d’Etat étrangers.

Charles est un parent éloigné de Harald. Il a rendu hommage à son «cher cousin» en des termes émouvants dès l’annonce de son décès. Dans un message de condoléances, il a salué «l’engagement inébranlable» de Harald ainsi que «sa bonté, sa compassion et son profond sens du devoir».