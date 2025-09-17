Le chef du Hamas apparaît en direct à la télévision

Ghazi Hamad, dirigeant du Hamas, apparaît sur Al Jazeera

Ghazi Hamad, un des principaux dirigeants du Hamas, est apparu mercredi soir pour un entretien diffusé en direct sur la chaîne qatarie Al Jazeera, devenant le premier haut responsable du mouvement islamiste palestinien à refaire surface depuis l'attaque israélienne sur Doha le 9 septembre.

Ghazi Hamad à Beyrouth, au Liban, le 30 octobre 2023. Photo: keystone-sda.ch

Selon des sources proches du Hamas, Ghazi Hamad était l'un des six dirigeants du mouvement réunis à Doha dans la bâtiment visé par Israël au moment de la frappe, avec Khalil al-Hayya, négociateur en chef, Khaled Mechaal, ancien numéro un et Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, ainsi que Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique.

Source: AFP