Zelensky est à son tour au téléphone avec Trump

Volodymyr Zelensky annonce qu'il parlera avec Donald Trump ce mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il parlerait mercredi à Donald Trump, au lendemain d'un appel entre le président américain et Vladimir Poutine ayant abouti à une trêve bien plus limitée que celle que Washington réclamait et que Kiev avait acceptée.

Volodymyr Zelensky écoute le président finlandais lors de leur conférence de presse commune au palais présidentiel d'Helsinki, le 19 mars 2025. Photo: AFP

«Je ne pense pas qu'il faille accepter la moindre concession en matière d'aide à l'Ukraine, mais au contraire qu'il faille renforcer l'aide à l'Ukraine», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Helsinki. «Aujourd'hui, je serai en contact avec le président Trump, et nous discuterons des prochaines étapes», a aussi déclaré le président ukrainien.

Une trêve, mais pas à n'importe quel prix

Le veille, le Kremlin avait annoncé que Poutine avait accepté une trêve de trente jours limitée aux frappes contre les infrastructures énergétiques, alors que Trump réclamait un cessez-le-feu généralisé, exerçant une pression considérable sur l'Ukraine pour qu'elle s'y plie. Volodymyr Zelensky a dit mercredi vouloir voir les Etats-Unis être en charge du «contrôle» de ce cessez-le-feu partiel.

«Les Etats-Unis doivent être la principale entité de contrôle», a-t-il déclaré face aux journalistes. Vladimir Poutine avait pour sa part réclamé mardi, selon le Kremlin, à Donald Trump «l'arrêt complet de l'assistance militaire étrangère et de la fourniture de renseignements à Kiev». Et il a posé comme condition pour un «possible cessez-le-feu sur toute la ligne de contacts» de «mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine et au réarmement des forces armées ukrainiennes».

Source: AFP