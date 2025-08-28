Plusieurs morts dans une vaste attaque russe sur Kiev

Le bâtiment de la mission de l'UE endommagé lors des frappes russes sur Kiev

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit «horrifié» jeudi par une nouvelle série de frappes meurtrières russes sur Kiev, qui ont également endommagé un bâtiment de la mission diplomatique de l'Union.

«Mes pensées vont aux victimes ukrainiennes ainsi qu'au personnel de la délégation de l'UE, dont le bâtiment a été endommagé par cette frappe délibérée de la Russie», a écrit Antonio Costa sur son compte X.

«L'UE ne se laissera pas intimider. L'agression de la Russie ne fait que renforcer notre détermination à soutenir l'Ukraine et son peuple», a-t-il ajouté.

Le bilan monte à 10 morts

Le bilan de l'attaque nocturne russe sur Kiev s'est alourdi à dix morts parmi lesquels un enfant et «plus de trente blessés», a annoncé jeudi matin le parquet général ukrainien.

«Dix personnes sont mortes parmi lesquelles un enfant. Plus de 30 personnes ont également été blessées parmi lesquelles quatre enfants et un adolescent» alors qu'une des frappes a partiellement détruit un immeuble d'habitation dans l'est de la capitale, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Source: AFP