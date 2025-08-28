Plusieurs morts dans une vaste attaque russe sur Kiev

Le bâtiment de la mission de l'UE endommagé lors des frappes russes sur Kiev
Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est dit «horrifié» jeudi par une nouvelle série de frappes meurtrières russes sur Kiev, qui ont également endommagé un bâtiment de la mission diplomatique de l'Union.
«Mes pensées vont aux victimes ukrainiennes ainsi qu'au personnel de la délégation de l'UE, dont le bâtiment a été endommagé par cette frappe délibérée de la Russie», a écrit Antonio Costa sur son compte X.
«L'UE ne se laissera pas intimider. L'agression de la Russie ne fait que renforcer notre détermination à soutenir l'Ukraine et son peuple», a-t-il ajouté.
Le bilan monte à 10 morts
Le bilan de l'attaque nocturne russe sur Kiev s'est alourdi à dix morts parmi lesquels un enfant et «plus de trente blessés», a annoncé jeudi matin le parquet général ukrainien.
«Dix personnes sont mortes parmi lesquelles un enfant. Plus de 30 personnes ont également été blessées parmi lesquelles quatre enfants et un adolescent» alors qu'une des frappes a partiellement détruit un immeuble d'habitation dans l'est de la capitale, a indiqué le parquet dans un communiqué.
Source: AFP
Plus de 600 drones et missiles russes ont été envoyés cette nuit sur l'Ukraine
La Russie a tiré 598 drones et 31 missiles balistiques et de croisière sur l'Ukraine lors de l'attaque «massive» de la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne.
Selon les données préliminaires, 563 drones de combat et drones leurres ainsi que 26 missiles ont été abattus ou brouillés, a précisé l'armée de l'air dans un communiqué.
Source: AFP
La Russie «préfère les missiles» à la diplomatie, déplore Zelensky
Des frappes meurtrières sur Kiev dans la nuit montrent que la Russie «préfère les (missiles) balistiques» aux négociations diplomatiques pour mettre fin à la guerre, a déclaré jeudi le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, faisant état d'un bilan d'au moins huit morts.
«La Russie préfère les (missiles) balistiques plutôt que la table des négociations. Elle préfère continuer à tuer plutôt que de mettre fin à la guerre» qui a débuté après l'invasion russe en février 2022, a déclaré M. Zelensky sur les réseaux sociaux.
L'Ukraine attend une «réaction» de la part du monde entier, notamment de nouvelles sanctions, a-t-il ajouté, appelant spécifiquement la Chine, alliée de la Russie, et la Hongrie, membre de l'UE, à adopter des positions fermes.
Source: AFP
Le bilan monte à huit morts et des dizaines de blessés, dit Zelensky
«Au moins huit personnes ont été tuées» et «des dizaines blessées» par des attaques russes sur Kiev, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, actualisant un précédent bilan de quatre morts après des frappes dans la nuit de mercredi à jeudi.
«Une autre attaque massive de nos villes. Encore des meurtres», a écrit le président sur Telegram après des tirs de missiles et de drones russes, accusant la Russie de «choisir l'option balistique plutôt que la table des négociations» pour mettre fin à un conflit de trois ans et demi.
Source: AFP
Une vaste attaque touche Kiev et tue un enfant
De puissantes explosions ont retenti dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev, a constaté un journaliste de l'AFP tandis que les autorités locales ont évoqué une importante attaque russe aux missiles balistiques.
Le chef de l'administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, a évoqué sur Telegram une «attaque balistique russe» ayant touché au moins trois quartiers. Un journaliste de l'AFP a vu un missile être abattu et les débris incandescents retomber sur la capitale.
L'attaque russe a fait au moins trois morts dont un enfant, et 12 blessés au moment où les efforts diplomatiques engagés par Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit s'enlisent.
Source: AFP
Zelensky annonce une nouvelle ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi avoir nommé l'ancienne vice-Première ministre et ex-ministre de la Justice Olga Stefanichyna ambassadrice aux Etats-Unis, un allié essentiel de Kiev face à la Russie.
«Les procédures officielles sont terminées. J'ai signé aujourd'hui un décret nommant l'ambassadrice», a dit Zelensky dans son allocution quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux. «A bien des égards, la sécurité sur le long terme de l'Ukraine dépend de ses relations avec les Etats-Unis», a-t-il souligné.
Zelensky a évoqué «deux propositions ukrainiennes sur la table» pour renforcer la coopération avec Washington: l'achat avec de l'argent européen d'armes américaines pour Kiev et un accord en vue de la fourniture de drones ukrainiens aux Etats-Unis, dont les modalités ne sont pas connues.
Le poste d'ambassadeur à Washington est crucial, car les Etats-Unis sont le premier soutien militaire de l'Ukraine face à la Russie, bien que le retour au pouvoir de Donald Trump ait rendu la coopération plus difficile.
Source: ATS
Rencontre entre Ukrainiens et membres de l'administration Trump vendredi
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi que des membres de son équipe allaient rencontrer vendredi à New York des représentants de l'administration de Donald Trump, dans le cadre des efforts visant à trouver une issue à la guerre avec la Russie.
«Vendredi, des réunions auront lieu à New York, aux Etats-Unis, avec l'équipe du président Trump» après «des réunions en Suisse» jeudi, a indiqué Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.
Source: ATS
Le Kremlin dit qu'une rencontre Poutine-Zelensky doit être «bien préparée»
Le Kremlin a affirmé mercredi que toute rencontre entre les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, réclamée par Kiev et Washington, devait être «bien préparée», suggérant qu'elle n'était donc pas à l'ordre du jour pour Moscou.
«Les chefs des groupes de négociations (russe et ukrainien, NDLR) sont en contact», a d'abord déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien, tout en disant ne pas être en mesure d'indiquer une date pour de futurs pourparlers entre les deux pays. «Tout autre contact à haut niveau, ou au plus haut niveau, doit être bien préparé, afin d'être fructueux», a-t-il ajouté, ce terme désignant une rencontre entre les présidents russe et ukrainien.
Source: AFP
Le Kremlin «défavorable» à l'envoi de troupes européennes en Ukraine
La Russie s'est dite mercredi «défavorable» à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine en cas d'accord de paix entre Kiev et Moscou, a déclaré le Kremlin, alors que Kiev travaille sur d'éventuelles garanties de sécurité avec ses alliés occidentaux.
«Il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a que des armées de pays spécifiques, qui sont pour la plupart membres de l'OTAN», a ajouté le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
Les hommes ukrainiens de 18 à 22 ans sont autorisés à se rendre à l'étranger
Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi permettre aux hommes âgés de 18 à 22 ans de quitter leur pays pour se rendre à l'étranger, un assouplissement de la loi martiale en vigueur à cause de l'invasion russe.
Jusque-là, depuis le début de la guerre en février 2022, les hommes âgés de 18 à 60 ans avaient interdiction de quitter l'Ukraine, sauf exceptions. Des milliers d'entre eux tentent de le faire illégalement chaque année, parfois au péril de leur vie.
«Le gouvernement a mis à jour la procédure de franchissement de la frontière nationale. Les hommes âgés de 18 à 22 ans pourront franchir la frontière sans entrave pendant la loi martiale», a annoncé sur Telegram la Première ministre Ioulia Svyrydenko.
Maintenir les liens avec l'Ukraine
Selon elle, cette décision s'applique à «tous les citoyens des âges concernés», y compris à ceux «qui se trouvent actuellement à l'étranger» et qui peuvent donc retourner en Ukraine et en repartir librement. «Nous voulons que les Ukrainiens maintiennent autant que possible leurs liens avec l'Ukraine», a expliqué Ioulia Svyrydenko.
Les 18-22 ans ne sont pas concernés par la mobilisation militaire, dont l'âge minimal avait été abaissé en avril 2024 à 25 ans. L'armée avait en revanche mis en place un contrat assorti d'incitations financières pour cette tranche de la population masculine, qui n'a pas eu le succès escompté.
Soure: AFP