L'émissaire de Trump se dit «optimiste» quant à la rencontre lundi avec Zelensky

L'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine, Steve Witkoff, s'est dit dimanche «optimiste» concernant la rencontre prévue lundi à la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien accompagné par des dirigeants européens, espérant qu'un «consensus» soit trouvé.

«Je suis optimiste quant au fait que nous aurons une réunion productive lundi, que nous parviendrons à un véritable consensus, que nous pourrons revenir vers les Russes et faire avancer cet accord de paix, et de le conclure», a déclaré Steve Witkoff sur la télévision CNN.

Steve Witkoff a assuré que la Russie avait fait «des concessions» territoriales concernant cinq régions ukrainiennes, à la veille de la réception à la Maison Blanche de Volodymyr Zelensky et de dirigeants européens.

«Les Russes ont fait certaines concessions à la table (des négociations en Alaska vendredi, NDLR) concernant l'ensemble des cinq régions (de l'est de l'Ukraine). Il y a une importante discussion sur Donetsk et ce qui se passera là-bas», a déclaré Steve Witkoff sur la chaîne CNN, deux jours après un sommet entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage qui n'avait pas permis d'avancées concernant un cessez-le-feu en Ukraine.

Le président américain et son homologue russe sont convenus lors de leur rencontre en Alaska vendredi de «garanties de sécurité solides» pour l'Ukraine, a déclaré dimanche Steve Witkoff.

«Nous avons convenu de garanties de sécurité solides», a assuré Steve Witkoff, ajoutant que ces garanties étaient en mesure selon lui de «changer la donne».

Source: AFP