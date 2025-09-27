Moscou revendique la prise de trois villages en Ukraine
La Russie a revendiqué samedi la prise de trois villages dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont effectué une percée.
L'armée russe a annoncé dans un communiqué s'être emparée des localités de Derylove et de Maiske, dans la région de Donetsk, ainsi que de celle de Stepove dans la région de Dnipropetrovsk.
Source: AFP
Face aux incursions russes, l'UE veut un «mur anti-drones»
L'UE veut renforcer sa sécurité, face à la menace russe, avec un «mur anti-drones», qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une «priorité». Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie.
Et à ces incursions répétées viennent s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui ont contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine. Un deuxième aéroport a été fermé dans la nuit de mercredi à jeudi.
«Les violations répétées de notre espace aérien sont inacceptables. Le message est clair: la Russie teste l'UE et l'Otan. Et notre réponse doit être ferme, unie et immédiate», a déclaré vendredi devant la presse le commissaire européenne à la Défense Andrius Kubilius
Il a donc a réuni vendredi, pour tester cette idée, dix d'entre eux, géographiquement proches de la Russie, ainsi que l'Ukraine, devenue en presque trois ans de guerre experte en matière de drones et de défense anti-aérienne anti-drones.
Source: AFP
La Russie juge «irresponsable» les «menaces» de Zelensky de frapper le Kremlin
Le porte-parole de la présidence russe a jugé vendredi «irresponsable» les «menaces» de frappes contre le Kremlin formulées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview diffusée la veille.
Le dirigeant ukrainien «balance des menaces à tout va, ce qui paraît assez irresponsable», a réagi Dmitri Peskov, questionné à ce sujet lors de son briefing quotidien.
Source: AFP
L'UE discute d'un emprunt pour l'Ukraine ayant recours aux avoir gelés russes
Les 27 ont commencé à discuter vendredi d'une proposition d'accorder un emprunt de quelque 140 milliards d'euros à l'Ukraine en ayant recours aux avoirs russes immobilisés par l'Union européenne après l'invasion de l'Ukraine en février 2022, ont indiqué des diplomates.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avait lancé cette idée, lors d'un discours le 10 septembre, d'un prêt en faveur de l'Ukraine qui ne serait remboursé que si la Russie lui verse des réparations de guerre.
Avec le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et la fin du soutien financier américain à l'Ukraine, l'UE cherche de nouvelles sources de financement pour continuer à aider Kiev, au moment où les perspectives de paix s'éloignent.
Quelque 210 milliards d'euros d'avoirs de la banque centrale russe sont immobilisés dans l'UE, et une grande partie de ces avoirs, soit quelque 185 milliards d'euros sont ou vont arriver à maturité cette année. Ils sont donc disponibles sous forme liquide, a expliqué la Commission dans un document remis aux 27, dont l'AFP a obtenu une copie.
L'idée est donc que l'UE utilise ces liquidités pour ensuite financer un prêt de 140 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, que celle-ci ne remboursera que si la Russie lui verse des réparations de guerre.
Source: AFP
La Russie utilise une tactique d'assaut par petits groupes, selon le chef des armées ukrainiennes
Les troupes russes utilisent une nouvelle stratégie consistant à mener de nombreux assauts avec de très petits groupes de soldats afin de pénétrer les défenses ukrainiennes en utilisant moins d'hommes, a affirmé le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.
«Depuis le début de l'été, les tactiques de l'ennemi ont changé», a-t-il dit à un groupe de journalistes, dont l'AFP jeudi, ses commentaires étant placés sous embargo jusqu'à vendredi.
Leur nouvelle stratégie, utilisée sur le front Est, consiste à utiliser «un grand nombre de petits groupes d'assaut» de 4 à 6 soldats chargés d'avancer aussi loin que possible sans être repérés, a-t-il expliqué. Objectif: «paralyser» la logistique ukrainienne et «conquérir des territoires sans utiliser un grand nombre de soldats», a estimé le général Syrsky.
Cette stratégie sert aussi, selon lui, à «déclarer leur présence» et planter leur drapeau, revendiquant ainsi des avancées même si elles ne sont le fait que d'un petit groupe. Il a comparé cette tactique à celle des «mille coupures», forme de torture infligeant de multiples petites entailles.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky met en garde les responsables russes
Si la Russie ne met pas fin à son invasion de l'Ukraine, les responsables russes travaillant au Kremlin deviendront des cibles potentielles, a averti le président Volodymyr Zelensky dans une interview diffusée jeudi par Axios.
«Qu'ils se renseignent sur où sont leurs abris antiaériens», a déclaré le président ukrainien. «Ils en ont besoin. S'ils n'arrêtent pas la guerre, ils vont en avoir besoin.»
Source: AFP
Pour Lavrov, c'est à cause de Kiev et de l'Europe que la guerre continue
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré mercredi à son homologue américain Marco Rubio que Kiev et les pays européens étaient responsables de la prolongation du conflit en Ukraine, a indiqué son ministère.
Lors d'une rencontre avec Rubio en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Lavrov «a souligné le caractère inacceptable des manœuvres menées par Kiev et certaines capitales européennes visant à prolonger le conflit», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.
Source: AFP
Marco Rubio ordonne à la Russie d'arrêter la «tuerie» en Ukraine
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a exhorté mercredi la Russie à mettre fin à la «tuerie» en Ukraine lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à New York.
Rubio «a réitéré l'appel du président Trump à mettre fin à la tuerie et la nécessité pour Moscou de prendre des mesures significatives en vue d'un règlement durable du conflit russo-ukrainien», a déclaré le porte-parole adjoint du département d'Etat, Tommy Pigott, rendant compte de la réunion.
Source: AFP
La Russie dit que l'Ukraine ne peut pas regagner du terrain
La Russie a assuré mercredi que l'Ukraine n'était pas en mesure de reprendre des territoires face à son armée, contrairement à ce que Donald Trump a affirmé la veille, et entendre poursuivre son assaut débuté en 2022.
Après avoir longtemps martelé que Moscou dominait militairement, le président américain a effectué une volte-face abrupte mardi en estimant que l'Ukraine pourrait «regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin» face à la Russie.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé qu'il s'agissait d'une «thèse erronée» lors de son briefing quotidien auquel participait l'AFP.
Macron affirme que l'Otan doit «monter d'un cran» en cas de «nouvelles provocations russes»
Emmanuel Macron a affirmé mercredi que les pays de l'Otan devaient «monter d'un cran» leur riposte en cas de «nouvelles provocations» de la Russie, notamment dans l'espace aérien de l'Europe de l'Est, dans un entretien à la chaine France 24 et à Radio France internationale.
«Ça veut dire que si quelqu'un vous provoque à nouveau, vous devez réagir de manière un peu plus forte», a expliqué le président français depuis New York où il participe à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. Mais, face à ces «tests» de l'armée russe, «on ne va pas ouvrir le feu», a ajouté Emmanuel Macron, contredisant sur ce point le président américain Donald Trump.