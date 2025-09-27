Moscou revendique la prise de trois villages en Ukraine

Face aux incursions russes, l'UE veut un «mur anti-drones»

L'UE veut renforcer sa sécurité, face à la menace russe, avec un «mur anti-drones», qu'une dizaine de pays, dont plusieurs qui ont connu des incursions russes, considèrent désormais comme une «priorité». Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des trois avions de combat russes, les pays de l'UE cherchent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie.

L’UE veut bâtir un «mur anti-drones» face à la menace russe, priorité pour une dizaine de pays touchés par des incursions. Photo: keystone-sda.ch

Et à ces incursions répétées viennent s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui ont contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine. Un deuxième aéroport a été fermé dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Les violations répétées de notre espace aérien sont inacceptables. Le message est clair: la Russie teste l'UE et l'Otan. Et notre réponse doit être ferme, unie et immédiate», a déclaré vendredi devant la presse le commissaire européenne à la Défense Andrius Kubilius

Il a donc a réuni vendredi, pour tester cette idée, dix d'entre eux, géographiquement proches de la Russie, ainsi que l'Ukraine, devenue en presque trois ans de guerre experte en matière de drones et de défense anti-aérienne anti-drones.

Source: AFP