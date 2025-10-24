L'Ukraine lance une attaque en banlieue de Moscou

Cinq blessés dans une attaque de drone ukrainien en banlieue de Moscou
Cinq personnes, dont un enfant, ont été blessées dans une attaque nocturne de drone ukrainien visant un immeuble résidentiel à Krasnogorsk, en banlieue de Moscou, ont indiqué vendredi les autorités locales.
«Un drone ennemi a frappé dans la nuit un immeuble résidentiel», a écrit sur Telegram un responsable local, Dmitri Volkov, en précisant que l'attaque a visé le 14e étage du bâtiment. «Cinq personnes ont été blessées», parmi lesquelles quatre adultes et un garçon né en 2017, qui ont tous été hospitalisées, selon la même source.
«Un drone a pénétré dans un appartement situé au 14e étage», a précisé pour sa part sur Telegram le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, en publiant une photo du logement aux vitres brisées, murs déformés et meubles cassés. Au total, le ministère russe de la Défense a annoncé vendredi avoir neutralisé 111 drones ukrainiens au-dessus du territoire russe.
Le Royaume-Uni prêt à appeler les alliés de Kiev à accroître les dons d'armes de longue portée
Le Premier ministre britannique Keir Starmer entend appeler vendredi les pays membres de la Coalition des volontaires qui soutient l'Ukraine à «accroître le don d'armes de longue portée» à Kiev, au cours d'une réunion organisée par Londres en présence de Volodymyr Zelensky.
Cette rencontre est prévue pour vendredi après-midi, dans la foulée d'un sommet européen à Bruxelles auquel participait également le président ukrainien. Sont également attendus dans la capitale britannique la Première ministre danoise Mette Frederiksen, son homologue néerlandais Dick Schoof et le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, selon un communiqué des services de Keir Starmer.
Vingt autres dirigeants – dont le président français Emmanuel Macron – doivent participer aux discussions en visioconférence, ajoute Downing Street. Cette Coalition des volontaires réunit 26 pays, essentiellement européens, et est codirigée par Starmer et Macron.
«Le Premier ministre devrait appeler les dirigeants à placer l'Ukraine dans la position la plus forte possible à l'approche de l'hiver», ont expliqué ses services dans un communiqué.
L'UE fait un premier pas vers l'utilisation des avoirs russes gelés
Les dirigeants de l'UE ont demandé jeudi à la Commission européenne d'explorer les moyens de financer l'Ukraine sur les deux années à venir en laissant le porte ouverte à la mise en place d'un prêt s'appuyant sur les avoirs russes gelés, ont indiqué plusieurs diplomates à l'AFP.
Cette proposition est délibérément formulée en termes très larges afin de prendre en compte les fortes réserves de la Belgique sur le dossier. Elle a été arrachée après plusieurs heures de négociations et sera à l'agenda du prochain sommet européen en décembre, selon ces sources.
La Russie a remis 1000 nouveaux corps à l'Ukraine
La Russie a remis jeudi à l'Ukraine 1000 nouveaux corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, ont annoncé les deux belligérants, portant à plus de 14000 le nombre des dépouilles restituées à Kiev depuis le début de l'année.
«Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui» (jeudi) et portent sur «1000 corps», a dit sur Telegram l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Un travail d'identification des cadavres doit désormais être réalisé par des médecins légistes et des enquêteurs, sous l'autorité de la justice ukrainienne. Le négociateur russe Vladimir Medinski a confirmé sur Telegram cet échange, ajoutant que la Russie a de son côté obtenu de Kiev les corps de 31 de ses soldats tués.
Ce nouvel échange porte à plus de 14'000 le nombre des corps remis par la Russie à l'Ukraine depuis le début de l'année. L'Ukraine en a pour sa part restitué quelques centaines à la Russie sur la même période.
Poutine réagit aux sanctions de Trump en montrant les crocs
Le président russe Vladimir Poutine a plaidé jeudi en faveur de la poursuite du «dialogue». Une déclaration faite après l'annonce par son homologue américain Donald Trump du report de la rencontre prévue entre les deux hommes à Budapest.
«Le dialogue est toujours préférable à la confrontation, aux disputes, et encore plus à la guerre», a déclaré Vladimir Poutine, cité par les agences de presse russes. Il a également menacé d'une réponse «très forte» en cas d'attaque du territoire russe par des missiles américains Tomahawk, dont l'Ukraine réclame la livraison de la part de Washington.
Le président russe a aussi estimé que les sanctions adoptées la veille par Washington contre le secteur pétrolier russe étaient «sérieuses» mais qu'elles n'auront pas d'«impact significatif» sur l'économie du pays.
Des frappes russes à Kiev créent un cratère au sol
Des journalistes de l'AFP à Kiev ont entendu des sirènes d'alerte et des explosions durant la nuit de mercredi à jeudi, durant laquelle la Russie a lancé 130 drones, selon l'armée de l'air ukrainienne.
Les frappes russes ont touché dans la nuit trois districts de Kiev, selon les autorités. Dans la capitale, huit personnes ont été blessées, selon les autorités locales, tandis que le ministre des Affaires étrangères Andriï Sybiga a fait état d'une frappe ayant endommagé une synagogue.
Des journalistes de l'AFP dans la capitale ukrainienne ont vu certains immeubles résidentiels aux fenêtres soufflées ainsi que les restes de voitures calcinées, pendant que des habitants s'affairaient à déblayer les rues des décombres.
Kiev annonce que la Russie a rendu 1000 corps à l'Ukraine
La Russie a rendu jeudi à l'Ukraine 1000 corps présentés comme ceux de soldats ukrainiens tués au combat, a annoncé l'administration ukrainienne chargée des prisonniers de guerre.
«Les opérations de rapatriement se sont déroulées aujourd'hui (jeudi)», a précisé cette source, saluant l'aide apportée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un travail d'identification doit désormais être mené sur les dépouilles.
Deux journalistes ukrainiens tués par un drone russe dans l'est de l'Ukraine
Deux journalistes ukrainiens de la chaîne Freedom TV ont été tués jeudi par un drone russe à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a appris l'AFP auprès de leur média.
Freedom TV a indiqué qu'ils avaient été tués alors qu'ils se trouvaient dans une voiture à une station service. Le gouverneur de la région de Donetsk a publié de son côté des images des restes carbonisés de la voiture des journalistes.
La Russie dénonce les sanctions américaines contre lesquelles elle se dit «immunisée»
La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé jeudi les nouvelles sanctions américaines contre les groupes pétroliers Rosneft et Lukoil, affirmant que la Russie était «immunisée» contre ces décisions économiques.
«Nous considérons cette démarche comme étant exclusivement contre-productive», a déclaré Maria Zakharova lors de son briefing hebdomadaire. «Notre pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique», a-t-elle ajouté.
Zelensky salue le «message fort» des sanctions américaines contre Moscou
Les sanctions contre la Russie décidées par les Etats-Unis envoient un «message fort» à la Russie pour qu'elle mette fin à la guerre, a affirmé jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. «Nous avons attendu cela. Espérons que cela fonctionne, c'est très important», a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen.
«Nous devons ensemble, avec l'Europe et avec les Etats-Unis, augmenter la pression sur Poutine pour qu'il cesse la guerre», a-t-il ajouté, au lendemain de l'accord sur un nouveau paquet de sanctions par les Européens contre la Russie.
Le président ukrainien a également remercié sur le réseau social X le président américain Donald Trump pour les sanctions qu'il a annoncées mercredi contre le secteur pétrolier russe. «C'est un message fort et nécessaire que l'agression ne restera pas sans réponse», a-t-il estimé.
