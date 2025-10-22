08:31 heures

L'Ukraine frappe une usine d’armement en Russie

Alors que la rencontre prévue entre Donald Trump et Vladimir Poutine semble pour l'instant écartée, la guerre, elle, continue de faire rage. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée ukrainienne aurait réussi à frapper une usine d’armement sur le territoire russe.

«Coup réussi», a écrit l’état-major ukrainien sur X. Pour cette attaque, Kiev aurait utilisé des missiles Storm Shadow de fabrication britannique ainsi que des drones. Des images diffusées sur Telegram montrent un vaste incendie.

Le site visé serait le complexe chimique de Briansk, baptisé «50 ans d'URSS», l’un des principaux producteurs d’explosifs en Russie. L'usine fabrique notamment des obus et des charges pour missiles.

Même sans les missiles de croisière américains Tomahawk qu'elle espérait obtenir, l'armée ukrainienne prouve ainsi qu’elle reste capable de mener des contre-attaques efficaces.

Peu après cette frappe ukrainienne, Moscou a riposté en tirant plusieurs missiles balistiques sur Kiev, tuant au moins deux personnes selon le chef l'administration militaire locale.

D'après lui, au moins l'une d'entre elles a perdu la vie dans le district de Dniprovsky de la capitale ukrainienne, où un incendie s'est déclaré aux huitième et neuvième étages d'un immeuble en raison d'une attaque russe.