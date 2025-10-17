Zelensky est arrivé à Washington

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est arrivé jeudi à Washington, où il doit rencontrer vendredi son homologue américain, Donald Trump, a déclaré à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.

Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev le 10 octobre 2025. (Image d'illustration) Photo: AFP

Les deux dirigeants doivent s'entretenir de la guerre en Ukraine, et en particulier du missile américain Tomahawk, que Kiev espère obtenir et qui permettrait à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe.

Les discussions autour de la possible fourniture par les Etats-Unis à l'Ukraine de missiles de longue portée Tomahawk ont «contraint» le président russe Vladimir Poutine à appeler son homologue américain Donald Trump, a estimé jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

«L'échange d'aujourd'hui (jeudi) entre le président américain Donald Trump et Poutine démontre que le seul fait de discuter des missiles Tomahawk a déjà contraint Poutine à reprendre le dialogue avec l'Amérique», a jugé Andriï Sybiga sur X.

Volodymyr Zelensky espère que la dynamique de paix au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre en Ukraine, a-t-il ajouté. «Demain (vendredi), une réunion avec le président Trump est prévue – et nous espérons que l'élan pour freiner le terrorisme et la guerre qui a porté ses fruits au Proche-Orient aidera à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine», a-t-il écrit sur X.

