Les USA approuvent un contrat d’armement record pour l’Ukraine

Les Etats-Unis ont validé un contrat d’armement massif: missiles et matériel militaire pour une valeur de 825 millions de dollars (environ 663 millions de francs suisses) seront livrés à l’Ukraine afin de renforcer Kiev face à la guerre d’agression de la Russie.

Photo: Getty Images

Le financement est assuré par les Etats-Unis, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège, a annoncé dans la nuit le département d’État américain. C’est la première fois que le nouveau mécanisme d’achat via l’OTAN est utilisé. L’accord prévoit la livraison de 3350 missiles Extended Range Attack Munition (ERAM), de modules GPS, de formations militaires et d’un soutien technique.

Des combats sanglants

Alors que Kiev se dote d’une puissance de feu accrue, les combats sanglants se poursuivent. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé l’une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début de la guerre: plus de 600 drones et 30 missiles ont frappé la capitale ukrainienne, faisant au moins 23 morts, dont quatre enfants. Les bureaux de l’UE et du Royaume-Uni ont également été touchés.

Dans ce contexte, les perspectives de paix s’éloignent. Le chancelier allemand Friedrich Merz s’est montré pessimiste. Un sommet envisagé après les discussions de Trump en Alaska entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky semble avoir échoué. «Il n’y aura manifestement pas de rencontre entre Poutine et Zelensky», a déclaré Friedrich Merz.