Sirènes d'alerte en Israël après des tirs depuis Gaza

L'armée de l'air israélienne a intercepté jeudi un projectile tiré vers le territoire israélien depuis la bande de Gaza et deux autres sont tombés sur des zones non habitées, a indiqué l'armée. Des sirènes alertant de l'approche de missiles avaient auparavant retenti dans le centre d'Israël et à Tel-Aviv. «Après le déclenchement de sirènes il y a peu dans les zones de Gush Dan et HaShfela, trois projectiles ont été identifiés traversant le territoire israélien depuis le sud de la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un communiqué.

La branche armée du Hamas a revendiqué des tirs de roquettes sur Tel-Aviv, en riposte aux «massacres de civils» à Gaza. «Les Brigades [Ezzedine] al-Qassam ont bombardé la ville de Tel-Aviv [...] avec une salve de roquettes M90 en riposte aux massacres de civils commis par les sionistes», indiquent-elles dans un communiqué. L'armée israélienne a fait état de son côté de trois roquettes tirées de la bande Gaza, affirmant en avoir intercepté une et ajoutant que les deux autres étaient tombées en zone inhabitée.

Source: AFP