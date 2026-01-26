Le Kremlin salue «l'esprit constructif» des pourparlers sur l'Ukraine à Abou Dhabi
Les pourparlers entre délégations russe, ukrainienne et américaine, qui ont eu lieu la semaine dernière à Abou Dhabi, se sont tenus «dans un esprit constructif», a assuré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Mais «il serait erroné de compter sur des résultats significatifs à la suite de ces premiers contacts», a-t-il prévenu, cité par les agences de presse russes, en soulignant qu'un «travail très sérieux reste encore à faire» pour parvenir à un règlement du conflit en Ukraine.
Source: AFP
Volodymyr Zelensky réclame plus de munitions antiaériennes
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé dimanche à ses alliés plus de moyens de défense antiaérienne, face aux frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité et de chauffage au plus fort de l'hiver.
«Rien que cette semaine, les Russes ont lancé plus de 1'700 drones d'attaque, plus de 1'380 bombes aériennes guidées et 69 missiles de divers types», a déclaré Volodymyr Zelensky en arrivant à Vilnius, où il participe dimanche aux commémorations de l'insurrection de 1863 en Lituanie.
«C'est pourquoi des missiles pour les systèmes de défense antiaérienne sont nécessaires chaque jour et nous continuons de travailler avec les Etats-Unis et l'Europe pour faire en sorte d'assurer une meilleure protection de notre ciel», a-t-il ajouté.
La Russie bombarde sans relâche les centrales et le réseau électriques de l'Ukraine, plongeant des centaines de milliers d'Ukrainiens dans le noir et dans le froid en plein hiver, conduisant Volodymyr Zelensky à décréter l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie.
La situation est particulièrement difficile dans la capitale ukrainienne Kiev, cible principale de la Russie dont les frappes ont contraint un demi-million d'habitants à évacuer.
«Il y a actuellement à Kiev 1'676 immeubles d'appartements de grande hauteur qui sont privés de chauffage après l'attaque de l'ennemi sur la ville le 24 janvier», a déclaré le maire de la capitale Vitali Klitschko. Des équipes travaillent 24 heures sur 24 pour rétablir le chauffage et l'électricité, mais le gel et les frappes aériennes répétées entravent leurs efforts.
Source: ATS
Zelensky sort des pourparlers optimiste
Le président ukrainien a indiqué samedi que de nouveaux pourparlers avec la Russie pourraient avoir lieu «potentiellement dès la semaine prochaine» après de premières discussions aux Emirats arabes unis qu'il a qualifié de «constructives».
«Beaucoup de choses ont été discutées et il est important que les discussions aient été constructives», a dit Volodymyr Zelensky sur X, ajoutant que «de nouvelles rencontres auront lieu potentiellement dès la semaine prochaine», alors que se sont achevés deux jours de discussions entre les délégations ukrainienne, russe et américaine à Abou Dhabi.
«Une atmosphère constructive»
De nouvelles rencontres entre Ukrainiens, Russes et Américains doivent avoir lieu la semaine prochaine à Abou Dhabi pour poursuivre les négociations tripartites sur le plan américain visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.
Les rencontres entre les délégations ukrainienne, russe et américaine vendredi et samedi se sont déroulées «dans une atmosphère constructive et positive» à Abou Dhabi, selon un porte-parole du gouvernement des Emirats arabes unis, tandis qu'une source s'exprimant sous anonymat a confirmé que de nouveaux pourparlers sont prévus la semaine prochaine.
Source: AFP
«Plus important système antidrones en Europe» pour la Pologne
Le ministre polonais de la Défense a annoncé la signature prochaine d'un contrat visant à mettre en place dans ce pays membre de l'OTAN «le plus important système antidrones en Europe». La Pologne, qui est également membre de l'Union Européenne, est notamment frontalière de l'Ukraine, de la Russie et du Bélarus. Elle compte parmi les soutiens les plus fermes de Kiev face à l'invasion russe.
Varsovie, qui dépense déjà près de 5% de son PIB dans le renforcement de ses systèmes de défense, a estimé récemment qu'un «bouclier» antidrones à sa frontière orientale pourrait coûter environ deux milliards d'euros.
Différents types d'armements
Selon le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, le contrat entre Varsovie et un consortium international créé pour satisfaire «un besoin opérationnel urgent» devrait être signé d'ici fin janvier. «Les négociations entre l'Agence polonaise de l'armement et le consortium monté en vue de ce projet (...) sont déjà terminées», a déclaré le ministre au quotidien Gazeta Wyborcza, sans mentionner le montant de l'investissement.
Le nouveau système sera basé sur «différents types d'armements» livrés principalement par des fournisseurs locaux, mais en coopération avec des groupes étrangers, a ajouté le ministre. «L'an dernier j'avais signé déjà un contrat avec le groupe turc Anduril sur ce qu'on appelle 'protection électronique'» et le norvégien Konsberg «compte parmi les groupes avec lesquels nous parlons», a-t-il dit.
Source: AFP
Kiev dénonce le «cynisme» des frappes russes sur l'Ukraine en pleins pourparlers
Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a dénoncé samedi les frappes russes nocturnes qui ont fait au moins un mort en Ukraine, alors qu'une deuxième journée de pourparlers a lieu entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi.
«Avec cynisme, (Vladimir) Poutine a ordonné une frappe de missiles brutale et massive contre l'Ukraine au moment où des délégations se rencontrent à Abou Dhabi pour faire avancer le processus de paix mené par les Américains», a déclaré Andriï Sybiga sur X.
Source: AFP
Plusieurs villes ukrainiennes bombardées durant la nuit
D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins un mort et 15 blessés à Kiev et Kharkiv, dans le nord-est, ont rapporté les autorités locales. Tout le territoire ukrainien s'est retrouvé pendant la nuit sous alerte aux frappes aériennes, les autorités militaires de la capitale avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques.
A Kiev, des dégâts ont été constatés dans cinq quartiers, provoquant des incendies et brisant les fenêtres d'une clinique privée ainsi que d'une maison d'habitation, selon le maire Vitali Klitschko.
«Un mort et quatre blessés ont été recensés. Trois blessés ont été hospitalisés», a-t-il précisé sur le réseau social Telegram, évoquant des perturbations dans les fournitures de chauffage et d'eau dans certains quartiers périphériques malgré des températures sous les -10 degrés Celsius.
A Kharkiv, le maire Igor Terekhov a fait état d'une attaque aux drones de fabrication iranienne Shahed endommageant plusieurs immeubles résidentiels ainsi qu'un hébergement pour déplacés, un hôpital et une maternité de cette grande ville proche de la frontière russe. «Il y a désormais 11 blessés recensés», a-t-il déclaré sur Telegram.
Source: AFP
La première session de pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi est finie
Les premiers pourparlers à Abou Dhabi entre négociateurs russes, ukrainiens et américains se sont terminés vendredi soir, a annoncé la présidence ukrainienne, avant de nouvelles discussions prévues samedi.
«Les négociations sont maintenant terminées pour aujourd'hui», a indiqué la présidence ukrainienne dans un message aux journalistes, sans fournir davantage de détails dans l'immédiat sur le résultat des entretiens.
Source: AFP
Début des pourparlers entre Ukrainiens, Russes et Américains à Abou Dhabi
Les pourparlers entre des délégations ukrainiennes, russes et américaines ont débuté vendredi à Abou Dhabi, a indiqué la diplomatie émiratie, au sujet de la la première rencontre tripartite pour évoquer le plan américain visant à mettre fin à près de quatre ans de conflit en Ukraine.
«Les discussions ont commencé aujourd'hui à Abou Dhabi et doivent se poursuivre sur deux jours», a précisé dans un communiqué le ministre émirati des Affaires étrangères Abdallah ben Zayed Al Nahyane.
Source: AFP
Ukrainiens privés de chauffage: l'UE va livrer des générateurs
L'Union européenne a annoncé vendredi la livraison en urgence de 447 générateurs électriques pour aider les Ukrainiens privés de chauffage et d'électricité, après d'incessantes frappes russes sur les infrastructures énergétiques en Ukraine.
Ces générateurs, qui seront livrés depuis la Pologne, aideront à assurer l'alimentation électrique des hôpitaux, des abris et des services essentiels. Près d'un million d'Ukrainiens sont privés de chauffage ou d'électricité par des températures glaciales, en raison de ces frappes russes, a dénoncé la Commission européenne dans un communiqué.
L'UE a déjà envoyé près de 9500 générateurs à l'Ukraine, et transféré avant l'hiver une centrale thermique complète donnée par la Lituanie.
Source: AFP
Berlin doute que Moscou fasse des compromis sur l'Ukraine lors de la réunion d'Abou Dhabi
Le gouvernement allemand a affirmé vendredi douter que la Russie fasse des compromis pour régler le conflit en Ukraine lors des pourparlers prévus à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains.
«Nous constatons qu'il subsiste d'importantes questions quant à la mesure dans laquelle la Russie est réellement disposée à renoncer à ses revendications maximalistes», a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Meyer, lors d'un point presse régulier à Berlin, avant de confirmer que les Européens n'avaient pas été conviés aux pourparlers mais que l'Allemagne notamment avait été consultée.
Source: AFP
Quatre morts en Ukraine, dont un enfant, dans une frappe russe de drones
Une frappe russe de drones jeudi soir dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts, dont un enfant, ont annoncé vendredi les autorités de la région de Donetsk. Ce bombardement a touché la localité de Tcherkaske, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Vadym Filachkine, sur Telegram.
Le bilan est de quatre morts et cinq blessés, a dit le responsable ukrainien, ajoutant que deux maisons avaient été endommagées. Selon le bureau du procureur de la région de Donetsk, la frappe, survenue jeudi vers 22H50 (20H50 GMT), a tué un homme de 32 ans, son fils de cinq ans, et deux de leurs voisins.
Les cinq blessés, dont la mère de l'enfant tué, souffrent de traumatismes dus à l'explosion et de brûlures.
Source: AFP