Volodymyr Zelensky réclame plus de munitions antiaériennes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé dimanche à ses alliés plus de moyens de défense antiaérienne, face aux frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité et de chauffage au plus fort de l'hiver.

«Rien que cette semaine, les Russes ont lancé plus de 1'700 drones d'attaque, plus de 1'380 bombes aériennes guidées et 69 missiles de divers types», a déclaré Volodymyr Zelensky en arrivant à Vilnius, où il participe dimanche aux commémorations de l'insurrection de 1863 en Lituanie.

«C'est pourquoi des missiles pour les systèmes de défense antiaérienne sont nécessaires chaque jour et nous continuons de travailler avec les Etats-Unis et l'Europe pour faire en sorte d'assurer une meilleure protection de notre ciel», a-t-il ajouté.

La Russie bombarde sans relâche les centrales et le réseau électriques de l'Ukraine, plongeant des centaines de milliers d'Ukrainiens dans le noir et dans le froid en plein hiver, conduisant Volodymyr Zelensky à décréter l'état d'urgence dans le secteur de l'énergie.

La situation est particulièrement difficile dans la capitale ukrainienne Kiev, cible principale de la Russie dont les frappes ont contraint un demi-million d'habitants à évacuer.

«Il y a actuellement à Kiev 1'676 immeubles d'appartements de grande hauteur qui sont privés de chauffage après l'attaque de l'ennemi sur la ville le 24 janvier», a déclaré le maire de la capitale Vitali Klitschko. Des équipes travaillent 24 heures sur 24 pour rétablir le chauffage et l'électricité, mais le gel et les frappes aériennes répétées entravent leurs efforts.

Source: ATS