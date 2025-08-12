L'avancée éclair de Moscou menace l'est de l'Ukraine

Avancée rapide de l'armée russe dans une région stratégique ukrainienne
Les troupes russes ont avancé rapidement dans un secteur stratégique du front dans l'est de l'Ukraine, ont indiqué l'armée ukrainienne et des analystes mardi, quelques jours avant des pourparlers très attendus entre les Etats-Unis et la Russie. Cette progression a eu lieu au nord-est de Pokrovsk, ville minière et épicentre des combats, dans la région orientale de Donetsk dont Moscou revendique l'annexion.
En une seule journée, la Russie a avancé d'une dizaine de kilomètres vers le nord le long d'une route, selon le site d'analyse militaire DeepState, proche de l'armée ukrainienne, un rythme bien plus soutenu que d'habitude.
Source: AFP
Zelensky assure que la Russie prépare de «nouvelles offensives»
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi que la Russie se préparait à de «nouvelles offensives» en Ukraine, à quelques jours des négociations de paix prévues entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska.
«Nous constatons que l'armée russe ne s'apprête pas à mettre fin à la guerre. Au contraire, ils sont engagés dans des mouvements qui indiquent la préparation de nouvelles offensives», a déclaré le dirigeant ukrainien sur X.
Source: AFP
Pour les dirigeants européens, les Ukrainiens doivent pouvoir «décider de leur avenir»
Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont insisté mardi sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir «décider de leur avenir», à trois jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
«Nous, les dirigeants de l'Union européenne, saluons les efforts du président Trump pour mettre fin à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine», écrivent-ils dans un texte auquel la Hongrie ne s'est pas associée. «Les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir», ajoute la déclaration. «Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans l'Ukraine», insistent les dirigeants européens, jugeant que des négociations substantielles ne peuvent se tenir que «dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités».
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens doivent s'entretenir mercredi avec Donald Trump.
Source: AFP
Pour Alain Berset: «La guerre en Ukraine doit cesser de manière juste»
Le Conseil de l'Europe s'engage pour une fin juste de la guerre en Ukraine. Avant les discussions prévues entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général Alain Berset plaide pour que l'Ukraine soit incluse dans les négociations.
Une seule question sera déterminante vendredi en Alaska, écrit l'ancien conseiller fédéral dans un communiqué publié lundi: «la paix en Ukraine sera-t-elle bâtie sur la justice ou marquée par des concessions faites à l’agresseur?»
La ligne de partage entre le pragmatisme et l'équité justice est mince et les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux massacres sans faire de concessions sont louables, poursuit Alain Berset. Pour le Conseil de l'Europe, il est clair qu'une paix durable et juste est nécessaire et qu'elle doit se construire avec l'Ukraine.
«La guerre en Ukraine doit prendre fin, et ce de manière juste», poursuit la déclaration. L'ordre international, tel qu'il a été bâti après la Seconde Guerre mondiale, doit être préservé. Alain Berset ajoute qu'il rencontrera le président ukrainien Volodymir Zelensky à Kiev dans les prochains jours.
Trump évoque un accord possible avec Poutine et critique Zelensky
Lors d'une conférence de presse consacrée au déploiement de la Garde nationale à Washington, Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, prévue le 15 août en Alaska.
«Nous verrons ce que Vladimir Poutine a en tête», a déclaré Donald Trump. Il a précisé que «par respect», il appellerait d’abord le président ukrainien Volodymyr Zelensky si un accord apparaissait équitable. Ensuite, il informerait les dirigeants de l’Union européenne et de l’OTAN. «Je ne vais pas conclure d’accord, ce n’est pas à moi de le faire», a-t-il déclaré.
Le sommet de vendredi suscite une attente mondiale, alors que plusieurs pistes sont évoquées, dont un échange territorial. Donald Trump a affirmé qu’il saurait «probablement dans les deux premières minutes» de son entretien avec Vladimir Poutine si un accord est possible. Il a également critiqué Volodymyr Zelensky pour son refus d’accepter un échange de territoires: «Parce qu’il y en aura un», a-t-il tranché.
Il a également rappelé son souhait d’organiser une rencontre tripartite, un objectif repoussé pour l’instant, Vladimir Poutine refusant la présence de Volodymyr Zelensky. «La prochaine réunion aura lieu entre Zelensky et Poutine, ou Zelensky, Poutine et moi. Je les réunirai dans la même pièce. Soit j’y serai, soit je n’y serai pas.»
Narendra Modi appelle à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine
Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé lundi à une fin «pacifique et rapide» de la guerre en Ukraine, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette conversation intervient quelques jours avant le sommet prévu vendredi en Alaska entre les présidents russe Vladimir Poutine et américain Donald Trump.
Cette prise de position fait suite à un précédent échange entre Narendra Modi et Vladimir Poutine, lors duquel le dirigeant indien avait déjà plaidé pour un règlement pacifique du conflit. New Delhi cherche à maintenir un équilibre entre ses relations historiques avec Moscou et ses liens croissants avec Washington et les pays occidentaux.
Dans ce cadre, l’Inde n’a jamais condamné explicitement l’invasion russe, mais s’est proposée comme médiatrice pour faciliter la paix. Narendra Modi a souligné que son pays restait «déterminé à apporter toute l’aide possible» et à renforcer ses relations bilatérales avec l’Ukraine, malgré l’impasse actuelle des négociations.
Des «discussions» ce mercredi incluant Trump, les Européens et Kiev
Donald Trump, les dirigeants des principaux pays européens et de l'Ukraine, ceux de l'Otan et de l'UE participeront mercredi à une «réunion virtuelle» au sujet de l'Ukraine, deux jours avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine, a annoncé lundi le porte-parole du chancelier Friedrich Merz.
Ces «discussions», organisées à l'initiative de Berlin «en différents groupes thématiques», porteront sur «la préparation de possibles négociations de paix», les questions «relatives aux revendications territoriales et aux garanties de sécurité» ainsi que sur d'éventuelles «actions supplémentaires» pour «exercer une pression sur la Russie», a déclaré Stefan Kornelius dans un communiqué.
Rencontrer Zelensky: Trump aurait réussi à convaincre Poutine
Les Etats-Unis travaillent à «programmer» une rencontre entre Donald Trump et ses homologues russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky.
«L'un des blocages les plus importants est que Vladimir Poutine a dit qu'il ne s'assiérait jamais avec (Volodymyr) Zelensky, le dirigeant ukrainien, et le président (Trump) a réussi à changer cela», a affirmé le vice-président américain JD Vance lors d'un entretien avec la chaîne conservatrice Fox News, diffusé dimanche. Désormais, a-t-il ajouté, l'administration américaine travaille à «programmer (le moment où) ces trois dirigeants pourraient s'asseoir et discuter de la fin de ce conflit» en Ukraine.
Ces déclarations interviennent à quelques jours du sommet prévu vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, qui se tiendra vraisemblablement sans Volodymyr Zelensky.
Source: AFP
«Zelensky pourrait assister au sommet Trump-Poutine»
L'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Otan Matthew Whitaker a indiqué dimanche que le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait assister au sommet vendredi en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, une demande des Européens.
«Oui, je pense sans aucun doute que c'est possible», a répondu le diplomate américain auprès de l'Alliance atlantique, qui était interrogé par la télévision CNN sur une éventuelle venue du chef de l'Etat ukrainien en Alaska où doivent se retrouver le 15 août ses homologues américain et russe.
«Il ne peut assurément pas y avoir d'accord si toutes les parties impliquées n'y ont pas souscrit. Et, évidemment, la priorité absolue c'est de parvenir à la fin de la guerre», a argumenté Matthew Whitaker.
Les dirigeants de l'Union européenne et de puissances du Vieux continent ont encore insisté dimanche pour que Kiev soit partie prenante aux négociations américano-russes, à quelques jours du sommet prévu entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais au final, ce sera à Donald Trump de décider, a prévenu son ambassadeur à l'Otan.
Source: AFP
«Nous ne financerons plus la guerre en Ukraine», s'énerve JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a réitéré l'intention des Etats-Unis de cesser de soutenir financièrement l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Le président américain Donald Trump et lui-même estiment que «les Etats-Unis en ont fini avec le financement de la guerre en Ukraine», a déclaré JD Vance à Fox News dans une interview il y a quelques jours.
JD Vance dit vouloir trouver une solution pacifique et mettre fin aux massacres. Les Américains en ont assez de continuer à dépenser leurs impôts pour ce conflit, a-t-il déclaré. L'interview a été enregistrée avant l'annonce officielle de la rencontre de Trump avec le président russe Vladimir Poutine, mais a été diffusée dans son intégralité dimanche.
D'après JD Vance et l'administration Trump, les Européens sont responsables du conflit «à leur frontière». S'ils veulent le résoudre, ils devraient participer plus directement et substantiellement au financement, a-t-il exigé, par exemple en achetant des armes à des fabricants américains pour l'Ukraine. «Mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes», a déclaré JD Vance.
Zelensky et Poutine multiplient les contacts avec leurs alliés avant le sommet en Alaska
Les présidents ukrainien et russe ont continué dimanche, pour la troisième journée consécutive, d'enchaîner les échanges téléphoniques avec leurs alliés et partenaires respectifs, à quelques jours d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévu pour vendredi en Alaska.
Volodymyr Zelensky s'est entretenu au téléphone avec 13 dirigeants étrangers au cours des trois derniers jours, dont ses principaux soutiens européens que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Dimanche, il a aussi parlé avec deux partenaires traditionnels de la Russie: les présidents du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan.
«Il est important que les efforts communs du monde entier obligent finalement la Russie à mettre fin (...) à son agression», a déclaré Zelensky sur Telegram après son entretien avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.
Poutine n'est pas en reste
Vladimir Poutine a de son côté conversé avec neuf chefs d'Etat étrangers depuis vendredi, dont ses plus proches partenaires que sont le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi et le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.
Il s'est aussi entretenu avec les présidents de plusieurs ex-républiques soviétiques, qui maintiennent de bonnes relations avec Moscou: le Bélarus, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizstan.
Source: AFP