Zelensky annonce de nouveaux pourparlers avec la Russie mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi qu'une nouvelle session de pourparlers entre représentants de Kiev et de Moscou aura lieu mercredi en Turquie pour tenter de mettre un terme à plus de trois ans de guerre, malgré les positions toujours «diamétralement opposées» des deux pays.

Cette annonce intervient après une nouvelle nuit de frappes de drones et de missiles russes sur l'Ukraine qui ont fait au moins un mort et neuf blessés à Kiev, quelques heures avant la visite dans la capitale ukrainienne du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot.

«J'ai discuté avec (le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien) Roustem Oumerov de la préparation d'un échange et d'une nouvelle réunion en Turquie avec la partie russe. Oumerov a indiqué que la réunion était prévue pour mercredi», a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne diffusée sur les réseaux sociaux.

Selon un haut-responsable ukrainien interrogé plus tôt par l'AFP sous couvert d'anonymat, cette nouvelle session aura lieu «très probablement à Istanbul» et portera sur la poursuite des échanges de prisonniers et la préparation d'une éventuelle rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

Moscou n'a rien confirmé

Le dirigeant ukrainien avait proposé samedi à Moscou une nouvelle rencontre à Istanbul, après deux précédentes sessions en mai et en juin. Organisées sous la pression du président américain Donald Trump, celles-ci n'avaient guère apporté d'avancées sur un cessez-le-feu, ne débouchant que sur des échanges de prisonniers et de corps de soldats tués.

Si la rencontre de mercredi n'a pas encore été confirmée par le Kremlin, son porte-parole Dmitri Peskov avait estimé plus tôt lundi qu'il faudrait «beaucoup de travail» pour obtenir des avancées compte tenu des propositions de paix «diamétralement opposées» des deux pays.

